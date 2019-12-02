Повідомлення "ок", "лол" серйозно шкодять екології – у чому річ

Виявляється, популярні повідомлення, які відправляють користувачі через соцмережі чи пошту, істотно шкодять екології. Таку шкоду можна порівняти з викидами від транспорту.

Про це запевняють дослідники з компанії OVO Energy, яка займається відновлювальною енергетикою, передає buro247.

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Як підрахували вчені, британці відправляють щодня понад 64 мільйонів коротких повідомлень, наприклад, "ок", "лол", "дякую".

У чому річ

Вчені пояснюють, щоб відправити повідомлення через сервер необхідна електроенергія, якщо підрахувати усі повідомлення, то це велика кількість електроенергії, яка й шкодить довкіллю.

Якби британці відправляли хоча б на одне повідомлення на кшталт "спасибі" менше, то викиди зменшилися б на 16,433 тонни вуглецю на рік. Це дорівнює 81 тисячу перельотів між Лондоном і Мадридом.

До речі, ще одне дослідження показує, що 71% британців не проти не отримувати електронний лист "спасибі", якби вони знали, що таким чином вони покращать екологічну ситуацію.

Крім того, 87% жителів Великобританії готові зменшити трафік електронної пошти, щоб підтримати ту саму причину.

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