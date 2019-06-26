Продажі Apple Watch стрімко падають з кожним роком: висновки аналітиків

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Продажі Apple Watch стрімко падають
Продажі Apple Watch стрімко падають / unsplash

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Counterpoint Research, поставки смарт-годинників Apple Watch виросли на 22% за 2018 рік. Значним чином та такий показник вплинув випуск Apple Watch Series 4, який представили у вересні минулого року.

Як повідомляє 9to5Mac, Apple Watch Series 4 реалізували в кількості 11,5 мільйонів одиниць і стали найбільш продаваною моделлю сімейства в 2018 році. Хоча аналітики взяли до уваги період, коли смарт-годинник перебував у продажу всього квартал.

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Однак незважаючи на зростання продажів, розумних годинників Apple рік від року втрачають ринкову частку. Згідно з даними Counterpoint Research, в 2018 році на них припало 37% всіх продажів в сегменті, тоді як роком раніше даний показник становив 43%. А от прогноз від аналітиків на 2019 рік ще нижче – 36%.

Тим не менше, компанія Apple продовжує з великим відривом лідирувати на ринку смарт-годинників. У п'ятірці найпопулярніших моделей її продукція представлена ​​тричі:

  1. Apple Watch Series 4;
  2. Apple Watch Series 3;
  3. Fitbit Versa;
  4. Imoo Z3;
  5. Apple Watch Series 2.


Продажі "розумних" годинників за 2018 рік

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Розумний годинник Apple
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