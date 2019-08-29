Смартфон Redmi Note 8 Pro представили офіційно: неймовірні характеристики та приємна ціна

Бренд Redmi офіційно представив новий смартфон Redmi Note 8 Pro, який став першим в світі пристроєм, що отримав 64-мегапіксельну камеру. Окрім того, пристрій отримав продуктивне залізо та широкий набір бездротових інтерфейсів, включаючи модуль NFC.

Дизайн та дисплей. Redmi Note 8 Pro в скляному корпусі отримав 6,53-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ з тонкими рамками і мінімальним "підборіддям", ширина якого становить всього 4,2 міліметра. У верхній частині екрану розмістився невеликий виріз у формі краплі для селфі-модуля.

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Задня кришка Redmi Note 8 Pro виконана зі скла із закругленими краями, корпус отримав захист від бризок за стандартом IP52.



Смартфон Redmi Note 8 Pro представили офіційно

Технічні характеристики. За продуктивність Redmi Note 8 Pro відповідає мобільна платформа MediaTek Helio G90T з рідинною системою охолодження за підтримки графічного адаптера Mali-G76 3EEMC4 та 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях. Обсяг вбудованого сховища становить 64 або 128 ГБ. Для здійснення безконтактних платежів під "капотом" смартфона передбачений чіп NFC.



Redmi Note 8 Pro отримав рідинну систему охолодження

Камери. Модуль основної камери представлений чотирма датчиками. Основний сенсор Samsung ISOCELL GW1 з роздільною здатністю 64 Мп доповнений 8-мегапіксельним модулем з ширококутною оптикою, 2-мегапіксельним з макрооб'єктивом і датчиком глибини. Максимальна частота кадрів в режимі сповільненої зйомки становить 960 fps. Роздільна здатність сенсора фронтальної камери – 20 Мп.



Основну камеру Redmi Note 8 Pro обладнали чотирма модулями

Акумулятор та мережі. Ємність вбудованого акумулятора з підтримкою функції швидкої зарядки потужністю 18 Вт становить 4500 мАг. Повна зарядка, за заявою виробника, займе 1 годину 53 хвилини, а 50% смартфон "набере" всього за 36 хвилин.



Redmi Note 8 Pro забезпечить відмінний ігровий досвід

Redmi Note 8 Pro отримав сертифікат TUV Rheinland, відповідно до якого повинен утримувати стабільне з'єднання з мережею навіть в умовах поганого прийому сигналу.

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Дата старту продажів та ціна. У Китаї продажі новинки в білому, зеленому і сірому кольорах корпусу стартують 3 вересня за ціною 195 доларів (близько 5 000 гривень) за версію 6/64 ГБ. Модифікації 6/128 ГБ і 8/128 ГБ будуть коштувати 223 доларів (близько 5 700 гривень) і 251 долар (близько 6 400 гривень) відповідно.

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