Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря

Погіршення екологічної ситуації в Києві продовжує турбувати жителів міста. В додатку Telegram є кілька корисних ботів, які допоможуть відслідкувати рівень забруднення повітря не лише в столиці, але й у великих містах України.

Що сталося? Нагадаємо, з 15 жовтня в Києві поступово почала погіршуватися якість повітря. Згідно з даними ресурсу AirVisual, станом на 19 жовтня середній рівень забруднення повітря в Києві перевищив позначку 160 одиниць (норма становить від 0 до 50).

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В понеділок, 21 жовтня, максимальні позначки забруднення станом на 9:00, за даними SaveEcoBot, досягали 186 пунктів (район Майдану Незалежності), 183-184 (вулиці Регенераторна і Урлівська на лівому березі), 169 (проспект Науки).

Станом на 13:00 22 жовтня ситуація в місті Києві не стала кращою. Дані зі стацій на бульварі Перева, Майдані Незалежності, вулиці Урлівській та проспекті Науки перевищують 150 одиниць.

Причини. Ймовірною причиною погіршення якості повітря експерти називають пожежі на торф’яниках поблизу Києва (Обухівський район). Оскільки шкода від продуктів горіння торф’яників висока, медики рекомендують обмежити перебування на вулиці людям, які мають хвороби дихальних шляхів та серцево-судинної системи. Також слід більше пити води (2-3 літри на добу) та не відчиняти вікна у квартирах.



У Києві рівень забрудненості повітря в кілька разів перевищив норму

Корисні боти для відстеження якості повітря. Аби слідкувати за ситуацією з повітрям в Києві, звичайні користувачі можуть використати чат-бити в Telegram. Зокрема, киянин Любомир Мілевський розробив Telegram-бота, який попереджає про погіршення якості повітря у столиці. Така ідея спала йому на думку після чергового смогу над Києвом.

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Датчики встановлено на проспекті Перемоги, вулицях Леся Курбаса, Дегтярівській, Сирецькій, Анни Ахматової та Здолбунівській.

#aqualitybot показує середнє значення для міста. Дані оновлюються автоматично щогодини. Якщо індекс підніметься вище 101, бот повідомить користувачів про небезпеку.

Індекс якості повітря формується за американським стандартом EPA. Він передбачає чотири рівні:

а) 0-50 – все гаразд, можна гуляти і займатися спортом.

б) 51-100 – ризик незначний. Можна гуляти, провітрювати приміщення.

в) 101-150 – є ризик для здоров’я. Не варто гуляти без нагальної потреби.

г) більше ніж 151 – небезпечно виходити на вулицю без захисної маски.

Ще один корисний бот, який варто підключити не лише киянам, але й жителям інших міст – SaveEcoBot. Це еко-бот, який розповість вам про ступінь забруднення повітря в більшості великих міст України і про промислові підприємства, що забруднюють навколишнє середовище в усіх населених пунктах нашої країни.

Бот доступний не лише в Telegram, а й у Viber та Messenger.

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