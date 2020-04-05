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Роботи замість студентів: в Японії через COVID-19 провели незвичний випускний – фото

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Вручення дипломів в Японії / bbt.ac

Викладачі японської бізнес-школи креативно підійшли до організації випускного. Аби не наражати студентів на небезпеку через спалах коронавірусу, їх замінили роботи.

До кожного з апаратів приєднали екран, на який транслювалася церемонія випуску. Студенти брали в ній участь віддалено через додаток Zoom, про це повідомляє BBT University.

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Так само на відстані випускники могли керувати рухами роботів. А викладачі бачили їхні обличчя на екранах і спілкувалися з ними під час вручення диплому.

Оригінальне вручення дипломів у Японії / Фото BBT University


Аби зробити випускну церемонію ще більше схожою на звичайну, на роботів одягли мантії та магістерські шапочки.

До слова, раніше учні молодшої школи в Японії знайшли оригінальний спосіб провести свій випускний в умовах карантину. В цьому їм допомогла популярна комп'ютерна гра Minecraft.

Що відомо про коронавірус в Японії? Напередодні у Японії зафіксували новий спалах COVID-19. Незначне зростання інфікованих там розпочалось ще на початку лютого, проте у країні успішно зупинили першу хвилю коронавірусу.

Втім, за одну лише добу, 4 квітня, в Японії 522 нових випадків коронавірусу. Загалом у країні зараз 3 139 випадки інфікування COVID-19, серед них летальних – 77.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Студенти Японія Коронавірус COVID-19 робототехніка Техно Штучний інтелект
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