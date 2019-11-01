Росія ізолює свій сегмент інтернету

Від сьогодні закон про суверенний Рунет зобов'язує російських провайдерів встановлювати спеціальне обладнання Роскомнагляду.

Це дозволить державі брати Рунет під централізований контроль у разі виникнення загроз. Але яких саме – переліку поки немає.

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Ізоляція Рунету дозволить відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі. В інший час обладнання буде використовуватися для блокування заборонених ресурсів.

Натомість міжнародна організація "Репортери без кордонів" виступила із заявою, що засуджує закон про "суверенний Рунет", звинувачуючи російську владу в намірі встановити політичний контроль над всією мережевою інфраструктурою, щоб в разі необхідності перекрити потік цифрової інформації.

Що таке Роскомнагляд?Це федеральний орган виконавчої влади Росії, який фактично виконує функції цензури відносно засобів масової інформації та інтернету.

Зазначимо, що Держдума Росії 16 квітня ухвалила закон про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.