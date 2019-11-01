Росія ізолює свій сегмент інтернету

579 Читать новость на русском
Росія ізолює свій сегмент інтернету
Росія ізолює свій сегмент інтернету / u24.ru

Від сьогодні закон про суверенний Рунет зобов'язує російських провайдерів встановлювати спеціальне обладнання Роскомнагляду.

Це дозволить державі брати Рунет під централізований контроль у разі виникнення загроз. Але яких саме – переліку поки немає.

Читайте також: Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті

Ізоляція Рунету дозволить відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі. В інший час обладнання буде використовуватися для блокування заборонених ресурсів. 

Натомість міжнародна організація "Репортери без кордонів" виступила із заявою, що засуджує закон про "суверенний Рунет", звинувачуючи російську владу в намірі встановити політичний контроль над всією мережевою інфраструктурою, щоб в разі необхідності перекрити потік цифрової інформації.

Що таке Роскомнагляд?Це федеральний орган виконавчої влади Росії, який фактично виконує функції цензури відносно засобів масової інформації та інтернету.

Зазначимо, що Держдума Росії 16 квітня ухвалила закон про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.

blog_ava
В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
сьогодні
24770
Теги: Новини Техно Техно Новини Росії Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
31 жовтня 21:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
Анастасія Можаровська 612
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
31 жовтня 09:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
5903
Vivo Nex 3 з унікальним дисплеєм можна замовити в Україні: ціна
30 жовтня 20:03 Vivo Nex 3 з унікальним дисплеєм можна замовити в Україні: ціна
Ірина Полицька 2702
7 корисних сервісів у Viber
30 жовтня 09:07 7 корисних сервісів у Viber
3332
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
30 жовтня 08:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 9278
Новини
Більше новин
Залиште відгук