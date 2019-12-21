Блогер интересным способом выбрал смартфон с лучшей камерой: видео

Один из самых популярных техноблогеров на YouTube Маркус Браунли провел необычное сравнение камер 16 смартфонов. Особенность тестирования в том, что победителя выбирали пользователи, оценивая фото, при этом они не знали, какой смартфон сделал конкретное фото.

Детали испытания

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В "гонке на выбывание" участвовали 16 смартфонов, которые отличились в 2019 году какими-либо уникальными особенностями, аппаратными характеристиками, форм-фактором или другими функциями.

В битве камер сошлись следующие модели: OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 30 Pro, LG G8 X, ASUS ROG Phone 2, Google Pixel 3a, Google Pixel 4, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 10, iPhone 11 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Sony Xperia 1, Redmi K20 Pro, ASUS ZenFone 6 и Royole FlexPai.

Алгоритм съемки для всех устройств, за исключением Xiaomi Mi Note 10, проходил идентично: ассистент блогера открывал штатное приложение "Камера" и делал фото без каких-либо дополнительных настроек. В случае с Xiaomi пришлось дополнительно активировать разрешением 108 Мп.

Испытания камер смартфонов – смотрите видео

Первый раунд

Все модели были разбиты по парам, словно в турнирной сетке на выбывание. В первом раунде результаты распределились так:

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Для всех последующих тестов блогер снимал новые фотографии. Пройдя 1/8, 1/4 и 1/2 финала, в заключительном противостоянии за звание смартфона с лучшей камерой встретились два устройства Samsung: Galaxy Note10+ и Galaxy S10e.

Победитель

Победителем стала модель Galaxy Note10+. Блогер отметил, что проведенный тест не претендует на высокую объективность, но стоит принимать во внимание, что в голосовании за лучший камерофон принимали участие четыре миллионы пользователей, при этом ни одна модель не была раскрыта до объявления результатов.

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