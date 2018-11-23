Через несколько лет украинцы будут пользоваться мобильным интернетом в 4 раза активнее, – Google

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Онлайн-аудитория Украины активно увеличивается
Онлайн-аудитория Украины активно увеличивается / unsplash.com

С каждым годом онлайн-аудитория Украины активно увеличивается. При этом растет количество интернет-пользователей, которые используют мобильные.

Об этом рассказала ведущий аналитик компании "Google Украина" Елена Фигурная, передает Интерфакс.

"Во втором квартале 2018 года поступление смартфонов в Украину составило 57%. Этот показатель ниже, чем в Европе, но, благодаря активному распространению мобильного интернета после введения 4G и насыщения рынка доступными моделями смартфонов, ожидается увеличение смартфонов в четыре раза к 2025 году", – рассказала Фигурная.

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В целом, количество запросов со смартфонов в 2018 году увеличилось на 61%, притом, что по данным Google в мире эта цифра составляет 50%.

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Теги: Техно Google Интернет
Источник: Техно
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