Люди вместо машин: что не так в первом в мире отеле с работниками-роботами

Еще в 2017 году в столице Японии открылся первый в мире отель, в котором почти весь обслуживающий персонал состоял из роботов.

Однако почти за два года работы владельцы гостиницы столкнулись с немалыми трудностями.

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Henn na Hotel близ Токио открылся в феврале 2017 года.

В течение этого времени в нем работало 243 робота, которые выполняли практически всю работу обслуживающего персонала – от уборщиков и гидов до администраторов на рецепции.



Сеть отелей с ассистентами-роботами работает в Японии

Однако в начале 2019-го почти половину машин решили заменить людьми поскольку роботы часто не справлялись со своей работой и создавали трудности, решением которых должны были заниматься уже живые люди.

Как пишет The Wall Street Journal, например робот-ассистент должен развлекать гостей и отвечать на их вопросы, но вместо этого он не мог рассказать даже о ближайших памятниках архитектуры, которые расположены недалеко от отеля.

Вместо двух роботов-динозавров, которые были своеобразной достопримечательностью на рецепции, всю их работу выполняли люди, так как машины не могли справиться даже с простейшими задачами, например, сделать копии документов.



Робот-динозавр на рецепции не справлялся со своими обязанностями

Работы-помощники в номерах иногда будили гостей, когда слышали их храп. Эти звуки воспринимали как обращение и в ответ спрашивали, чем могут помочь.

В Henn na Hotel оправдываются, что были вынуждены прибегнуть к тому, чтобы заменить роботизированный персонал, так как машины быстро устаревают и с некоторыми заданиями справляются хуже, чем Siri и Google Assistant.



Робот-помощник будил гостей посреди ночи в гостинице в Японии