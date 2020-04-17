Как выбрать очиститель воздуха: практические советы

Очистители воздуха стали довольно популярным товаром. Их часто покупают в квартиры и офисы. Более того это практически обязательный гаджет в каждой квартире, поскольку атмосфера полна копоти, выхлопных газов, пыли, бактерий и многого другого. Кроме того, если вы страдаете от частых приступов аллергии, очиститель воздуха избавит вас от плохого самочувствия.

Мы в Техно 24 решили дать несколько практических советов, как правильно выбрать очиститель воздуха, ведь это задача не из простых.

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Площадь очистки

Начать стоит с простого. Сначала определить куда именно нужно приобрести очиститель: для дома, квартиры или офиса, а возможно вы хотите поставить небольшой очиститель прямо на столе, где работаете. Именно поэтому, первым определяющим параметром будет площадь очистки.

Кроме того, важно понять, вам нужен очиститель для каждой комнаты, или же вы будете его переносить с собой. Если в каждую комнату – то выбирайте четко соответственно: площадь вашей комнаты – площадь обслуживания очистителя. Если планируете переносить – то ориентируйтесь на площадь самой большой комнаты в своей квартире (доме, офисе). Лучше выбрать модель очистителя, которая рассчитана на немного большую площадь – воздух будет очищаться быстрее и качественнее.

Для чего нужен очиститель воздуха

Вторым вопросом будет проблема, которую будет решать очиститель. Это важный параметр, поскольку от него будет зависеть цена прибора. Существует множество технологий очистки воздуха, каждая из которых решает одни проблемы лучше, другие хуже. От того сколько технологий очистки использует выбранная модель и будет зависеть ее стоимость.

Очистка от пыли и увлажнение

Если вы хотите побороть большое количество пыли в комнате, нужно выбирать воздухоочистители с электростатическими (плазменными) фильтрами. Эти фильтры притягивают к себе пыль с помощью электрического заряда и легко промываются.

Кроме того, не лишними будут эффективные HEPA-фильтры, которые прекрасно очищают от пыли, поскольку улавливают мельчайшие ее частицы и даже могут задерживать бактерии. Также важным элементом является ионизатор, который осаждает пыль, летающую в воздухе.

Для этой цели прекрасно подходят очистители-увлажнители, поскольку они содержат несколько фильтров и систему водяной очистки, которая прекрасно устраняет пыль, очищает воздух и увлажняет ее.



Фильтры – важный элемент очистителя воздуха

Преодоление аллергии

Здесь стоит обратить особое внимание на наличие уже упоминавшихся HEPA-фильтров, которые отлично задерживают пыль и очищают воздух до 99,9%. Лучшего средства для профилактики аллергии пока не придумали.

В принципе можно выбрать очиститель, оборудованный электростатическими фильтрами, однако они менее эффективны чем HEPA-фильтры, потому что пыль притягивается к пластинам только благодаря электрическому заряду, а пластины расположены на некотором расстоянии друг от друга, то есть часть пыли пролетает мимо.

В этой категории также можно выбирать так называемые мойки воздуха. Они очищают воздух, прогоняя его через распыленную воду. Вода смывает мелкие частицы не оставляя им ни единого шанса вновь вернуться в воздух комнаты. Наиболее эффективные мойки воздуха с предварительной ионизацией, потому что пыль лучше притягивается к пластинам барабана.

Для борьбы с аллергией также прекрасно подходят очистители-увлажнители воздуха. Принцип их работы основан на том, что воздух проходит через систему фильтров и на финальном этапе очищается водой благодаря специальному барабану.

Против пыли, грибка и пылевых клещей

Это подразделение также касается борьбы с аллергией, поскольку такие очистители устраняют саму причину аллергии, которая часто зависит именно от плесени и пылевых клещей. Справиться с этим помогут фотокаталитические очистители воздуха и очистители-озонаторы, но фотокатализ и озонирование в очистителе обязательно должны дополняться одним из предыдущих вариантов очистки – фильтром, который удаляет саму пыль.

Кроме того эти элементы способны эффективно дезинфицировать воздух, устраняя, среди прочего, неприятные запахи, другие загрязнения и даже сигаретный дым.



Лучше выбирать многофункциональные климатические комплексы, если нужна очистка квартиры

Как часто вы собираетесь пользоваться очистителем воздуха

Этот момент является довольно важным этапом при выборе очистителя. Оптимально, чтобы очиститель работал всегда, а воздух в помещении всегда был чистым и имел высокие показатели качества, необходимые для вашего здоровья. При этом важно, чтобы показатель частиц загрязнения в воздухе (PM 2.5) не превышал 10, а влажность составляла от 45 до 60%

Если вы планируете круглосуточную работу очистителя, и для вас актуальна экономия, выбирайте очиститель воздуха с низким энергопотреблением (смотрите параметр – потребляемая мощность).

Если же оптимально периодическое использование фильтра, то вам вряд ли подойдут мойки воздуха или очистители-увлажнители, которые нельзя надолго оставлять неработающими с залитой водой, так как она может закиснуть.

Если же Вы готовы каждый раз сливать воду, разбирать очиститель воздуха и просушивать детали, то выбор моек воздуха или очистителей-увлажнителей вас не должен пугать, а именно эти очистители больше всего подходят практически для всех вышеупомянутых потребностей.

Очистители воздуха для детской комнаты

Детям нужны особые условия для полноценного и здорового развития. Поэтому в детской комнате рекомендуется использовать мойки воздуха, а также полноценные климатические комплексы, которые не только будут удалять пыль и микроорганизмы из помещения, но и устранять неприятные запахи и качественно увлажнять воздух в помещении.

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Итог

Коротко подытожив все важные вопросы при выборе очистителя воздуха, можно отметить следующие моменты:

бюджетный вариант для небольшой квартиры – это мойки воздуха, они не имеют многоуровневой фильтрации, не могут удалять вирусы и микробы, но их более чем достаточно для того, чтобы избавиться от пыли;

специальные устройства для очистки воздуха подойдут для борьбы с аллергией, плесенью и пылью. Здесь не лишним будет встроенный ионизатор воздуха и дезодорирующие элементы. Если у вас в семье есть аллергик или вы живете в центре мегаполлиса – положительный эффект от такой покупки ощутим сразу;

для коммерческих объектов: ресторанов, клубов, конференц-залов, перечисленные выше устройства не подойдут. Нужно мощное оборудование уровня канальных очистителей воздуха;

для медицинских учреждений выпускается специальное оборудование с системой обеззараживания воздуха. Понятно, что ставить в квартире или ресторане очиститель воздуха для операционных, инфекционных отделений и стоматологических кабинетов смысла нет.

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