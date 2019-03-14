Повышение налогов для ФЛП: что думают IT-шники

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Повышение налогов для ФЛП
Повышение налогов для ФЛП

Работники IT, почти 90% которых зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), недовольны повышением налога для ФЛП. Так, 65% респондентов не поддерживают эту инициативу, в то время как за нее выступает всего 23,8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел портал DOU. В опросе приняло участие 7 973 специалиста.

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Детали конфликтной ситуации

Правительство Украины решило увеличить количество налогов, которые платят предприятия, работники которых оформлены как ФЛП. В первую очередь это касается IТ-отрасли. Там почти 90% работников являются ФЛП. Средняя зарплата для работников этой сферы в 2018 году составляла 53 тысячи гривен. С такой суммы они заплатят единый налог 2650 гривен и 918 гривен ЕСВ. Зато правительство хочет сделать так, чтобы от дохода ФЛП IT-работника бюджет получил 22 тысячи гривен.

В Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, в котором предлагают создать пятую группу ФЛП, которая будет только для IТ-специалистов. И эксперты опасаются, что IT-компании будут испытывать давление, и попытаются перевести предприятия в другие страны с более благоприятным экономическим климатом.

Почему IT-шники против повышения налогов

Как свидетельствует опрос, в большинстве случаев IT специалисты против увеличения налогов, потому что не доверяют государству. Среди причин также высокий уровень коррупции, отсутствие реформ и воровство бюджетных средств. Часть респондентов отметили, что в Украине и так высокие налоги.

При этом IT-шники готовы платить большие налоги, если система освоения бюджетных средств станет более прозрачной, и это приведет к реальным изменениям в стране.

Чому IT-шники проти підвищення податків

Почему IT-шники не хотят платить больше налогов

Чому IT-шники проти підвищення податків

Когда повышение налога может быть оправдано

Выедут ли IT-специалисты из страны

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Если налог повысят, то половина опрошенных IT-шников готовы уехать из страны. Еще 17% отметили, что уйдут в тень.

Чи виїдуть IT-фахівці з країни

Что будут делать IT-шники после повышения налога

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Теги: Новости Техно Техно Налоги IT-бизнес
Источник: 24 Канал
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