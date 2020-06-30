Соединенные Штаты в очередной раз ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию. 29 июня вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию.

Как сообщает 24 канал, кроме России ограничения экспорта также распространены на Китай и Венесуэлу.

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Подробнее о запрете

Первое правило отменяет исключение для американских экспортеров, которые до этого могли поставлять в Россию без лицензии широкий спектр товаров, если они предназначены для гражданского использования гражданскими потребителями. Это подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей и прочее.

Теперь, даже если эти товары предполагается использовать исключительно в гражданских целях, экспортеру понадобится получить специальную лицензию Минторга США. Эти изменения, кроме России, Китая и Венесуэлы, также коснутся Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Ирака и Украины.

Второе правило касается только России, Китая и Венесуэлы. В рамках этого правила расширяется определение "военного использования" товаров, что сузит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, технологии и программное обеспечение.

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Под "конечным военным пользователем" будут разбираться вооруженные силы, национальная полиция, национальная гвардия, разведывательные службы, а также "любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военных целях" товара.

В блоге международной юрфирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman отмечается, что по новым правилам в перечень подобных товаров отныне входят iPhone и копии Microsoft Windows, то есть их продажа "военным" пользователям станет практически невозможной.