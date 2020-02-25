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"Убийца Tesla" будет использовать аккумуляторы компании LG

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Стартап Lucid Air определился с поставщиком батарей / Lucid

Южнокорейская компания LG Chem заявила, что будет эксклюзивным поставщиком аккумуляторов для американской компании Lucid Motors. Первые автомобили должны появиться уже в конце 2020 года.

Южнокорейский производитель аккумуляторов, среди заказчиков которого General Motors и Volkswagen, будет поставлять цилиндрические аккумуляторы для Lucid Air, начиная со второй половины этого года до 2023 года.

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В то же время ни Lucid, ни LG Chem не раскрывают объемов поставок и суммы контракта, отмечает usnews.

Что известно об автомобильном стартапе Lucid?
В конце 2018 года Lucid получила около 1 миллиарда долларов от Саудовской Аравии на организацию производства, и в конце января начала прием предварительных заказов.

Lucid занята изготовлением пилотной партии из 80 автомобилей, большинство которых будут использованы в различных тестах.

Что предлагает компания

Одна из важнейших новаций электромобиля Air 2020 модельного года – самая мощная система зарядки мощностью 900 кВт. Благодаря этому можно установить аккумуляторы, которых хватит на 640 километров хода.

Цена электромобиля

Lucid отказался от дешевых вариантов и теперь надеется продавать свои электрокары по цене в 100 000 долларов и дороже. Кроме того директор стартапа не исключил, что компания будет продавать двигатели отдельно – как поставщик.

Когда представят автомобиль

Серийную версию Lucid Air, как ожидается, представят на апрельском автосалоне в Нью-Йорке.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Электромобили Техно Гаджеты LG Авто
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