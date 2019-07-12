Samsung Galaxy Note10: оприлюднили ціну флагманського смартфона

Вже 7 серпня компанія Samsung офіційно представить нову флагманську лінійку смартфонів Galaxy Note10. В мережі з’явились ціна майбутньої новинки.

Як пише Winfuture джерелом став відомий мережевий інформатор Роланд Квандт. Він заявив, що інформацію про вартість смартфонів він отримав від співробітників магазинів.

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Ціни у різних регіонах і в залежності від комплектації можуть різнитися.

Отож базова версія Samsung Galaxy Note10 із 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті буде коштувати 999 євро (трохи більше 29 тисяч гривень). Така вартість буде у більшості європейських країн.



Старша версія Samsung Galaxy Note10 + має коштувати від 1 149 євро (33 200 гривень). Цей смартфон отримає екран діагоналлю 6,7 дюйма.

Так має виглядати Samsung Galaxy Note10

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