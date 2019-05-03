Що насправді трапилось з капсулою Crew Dragon: у Маска нарешті пролили світло

Після аварії під час тестування капсули космічного корабля Crew Dragon, компанії SpaceX (що належить мільярдеру Ілонові Маску), доля самої капсули була невідома. В мережі з’являлись чимало здогадок.

Що сталось. Аварія трапилась 20 квітня. SpaceX проводив випробування аварійних двигунів своєї капсули Crew Dragon, яка призначена для польотів астронавтів NASA на орбіту.

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Під час тестування капсула загорілась та пролунав вибух. Після цього доля капсули була невідома. Припускали, що вона могла потонути в морі.

Тепер виконавчий директор компанії SpaceX Ханс Кенігсманн розповів подробиці, передає Business Insider.

Що кажуть у SpaceX. За його словами, Crew Dragon був прикріплений до стенду на мисі Канаверал, де SpaceX зазвичай встановлює ракети-носії Falcon 9. Під час випробування мали випробувати вісім потужних двигунів, щось пішло не так.

"Оскільки це був наземний тест, у нас є величезна кількість даних, від корабля і наземних датчиків. Вихідні дані вказують на те, що аномалія сталася під час активації системи Super Draco", – сказав Кенігсманн.

Він також підтвердив, що капсула вибухнула, але ключові компоненти залишилися недоторканими.

Капсула була знищена, – додав Кенігсманн.

Що відомо про місію Crew Dragon? Це один з пілотованих кораблів, створених на замовлення NASA. Його планують використовувати в рамках програми по розробці приватних космічних апаратів NASA Commercial Crew Program. Таким чином NASA хоче отримати власний апарат, який би міг доставляти американських астронавтів на МКС. наразі Агентство користується російськими кораблями "Союз".

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