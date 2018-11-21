Скільки доведеться доплатити за 5G в смартфоні

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Скільки доведеться доплатити за 5G в смартфоні
Скільки доведеться доплатити за 5G в смартфоні / Android Authority

В мережі з’явилися нові подробиці про майбутній смартфон від компанії OnePlus, який підтримуватиме стандарт стільникового зв'язку 5G. Також експерти повідомили попередню ціну пристрою.

Про це повідомляє Fudzilla.

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За даними джерела, перший смартфон OnePlus з підтримкою 5G виявиться на 100 доларів дорожче поточної моделі, OnePlus 6T. Ціна на нього стартує від 649 доларів (близько 17 200 гривень).

Згідно з більш ранніми витокам, безпосередній спадкоємець OnePlus 6T з умовною назвою OnePlus 7 не отримає підтримки мереж п'ятого покоління. З підтримкою 5G готується окрема модель. Це буде дорожча модифікація, а "звичайний" OnePlus 7 опиниться в звичному для смартфонів компанії ціновому діапазоні.

OnePlus 7
Один із концептів смартфона OnePlus 7

Ймовірно, перший 5G-смартфон OnePlus представлять ще до виставки MWC 2019, яка пройде в Барселоні з 25 по 28 лютого.

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Теги: Техно Смартфони Китай OnePlus
Джерело: Техно
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