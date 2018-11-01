Смарт-годинник Apple Watch виходить з ладу через оновлення

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Apple Watch виходить з ладу через оновлення
Apple Watch виходить з ладу через оновлення / Фото з відкритих джерел

Apple оновила не лише операційну систему iOS 12.1, а також підготувала оновлення WatchOS 5.1 для своїх смарт-годинників. Та користувачі вже скаржаться, що через оновлення із годинниками виникають проблеми.

Про це повідомляє gizchina.com.

Так, коли користувачі Apple Watch встановлюють оновлення WatchOS 5.1, їхні ґаджети починають зависати – на екрані Apple Watch світиться логотип компанії і більше нічого не відбувається. Про це користувачі пишуть у Reddit та Twitter.

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При цьому виправити проблему самотужки користувачам не вдається. Не допомагає ні перезавантаження і перепідключення до смартфону.

При цьому Apple поки не припинила розповсюджувати оновлення.

Apple Watch виходить з ладу через оновлення

В чому причина – поки невідомо 

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Теги: Техно Ґаджети Apple
Джерело: Техно
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