Смартфон Energizer працює тиждень без підзарядки, але виглядає дивно
Під час виставки MWC-2019 представили цікавий смартфон, що може працювати на одному заряді батареї до тижня. Він отримав назву Energizer. Та журналісти не були у захваті – підвів зовнішній вигляд.
Як пише thenextweb.com, Energizer оснащений акумулятором з ємністю на 18 000 мАг. Цього достатньо аби користуватись ним до 7 днів. При цьому в standby-режимі він може протриматись до 50 днів.
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Характеристики. Смартфон оснащений 6,2-дюймовим сенсорним екраном, який займає практично всю фронтальну панель. Селфі-камера висувна. Основна камера потрійна – з роздільною здатністю на 12, 5 і 2Мп.
Energizer вже називають "цеглиною"
Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті.
Що з ним не так? Габарити. Він справді дуже великий. Його розміри – 153: 74,8: 18 мм. Журналісти вже називають його "цеглиною". Попри те, що батарея є вагомою перевагою, та в повсякденному житті він буде не практичний.
Фронтальна камера – висувна
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