Смартфон Energizer працює тиждень без підзарядки, але виглядає дивно

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Оригінальний смартфон Energizer
Оригінальний смартфон Energizer / thenextweb.com

Під час виставки MWC-2019 представили цікавий смартфон, що може працювати на одному заряді батареї до тижня. Він отримав назву Energizer. Та журналісти не були у захваті – підвів зовнішній вигляд.

Як пише thenextweb.com, Energizer оснащений акумулятором з ємністю на 18 000 мАг. Цього достатньо аби користуватись ним до 7 днів. При цьому в standby-режимі він може протриматись до 50 днів.

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Характеристики. Смартфон оснащений 6,2-дюймовим сенсорним екраном, який займає практично всю фронтальну панель. Селфі-камера висувна. Основна камера потрійна – з роздільною здатністю на 12, 5 і 2Мп.

Смартфон Energizer

Energizer вже називають "цеглиною"

Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті.

Що з ним не так? Габарити. Він справді дуже великий. Його розміри – 153: 74,8: 18 мм. Журналісти вже називають його "цеглиною". Попри те, що батарея є вагомою перевагою, та в повсякденному житті він буде не практичний.

Смартфон Energizer

Фронтальна камера – висувна

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Теги: Новини Техно Смартфони Техно
Джерело: 24 Канал
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