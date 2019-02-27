Смартфон Energizer працює тиждень без підзарядки, але виглядає дивно

Під час виставки MWC-2019 представили цікавий смартфон, що може працювати на одному заряді батареї до тижня. Він отримав назву Energizer. Та журналісти не були у захваті – підвів зовнішній вигляд.

Як пише thenextweb.com, Energizer оснащений акумулятором з ємністю на 18 000 мАг. Цього достатньо аби користуватись ним до 7 днів. При цьому в standby-режимі він може протриматись до 50 днів.

Читайте також: Дивний ґаджет від Nubia: це щось середнє між смартфоном і розумним годинником

Характеристики. Смартфон оснащений 6,2-дюймовим сенсорним екраном, який займає практично всю фронтальну панель. Селфі-камера висувна. Основна камера потрійна – з роздільною здатністю на 12, 5 і 2Мп.

Energizer вже називають "цеглиною"

Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті.

Що з ним не так? Габарити. Він справді дуже великий. Його розміри – 153: 74,8: 18 мм. Журналісти вже називають його "цеглиною". Попри те, що батарея є вагомою перевагою, та в повсякденному житті він буде не практичний.

Фронтальна камера – висувна

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно