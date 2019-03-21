Sony може представити компактний смартфон Xperia 4, проте є нюанси

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Sony Xperia 4: що відомо про смартфон
Sony Xperia 4: що відомо про смартфон / Фото з вільних джерел

В мережі опублікували першу інформацію щодо нового смартфона компанії Sony. За чутками, новинка отримає назву Xperia 4 та стане новим представником лінійки Compact.

Як повідомляє 4PDA, на сторінках японського ресурсу Esato з'явилося схематичне зображення неанонсованого смартфона Sony Xperia 4.

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Що відомо про Sony Xperia 4? За словами автора публікації, майбутня новинка обзаведеться "кінематографічним" дисплеєм 21: 9 і за шириною курпусу відповідатиме смартфонам лінійки Compact, які зняли з виробництва.

Sony Xperia 4
Sony планує представити смартфон Xperia 4

Імовірно, пристрій в порівняно тонкому (8,3 міліметра) корпусі позбудеться 3,5-мміліметрового аудіороз'єму, буде працювати на базі процесора Snapdragon 710 і представлять його лише для внутрішнього японського ринку. Детальні специфікації і терміни релізу Sony Xperia 4 не називаються.

Чому Sony зняла з виробництва лінійку Compact? Зауважимо, компанія Sony вирішила відмовитися від компактної лінійки смартфонів через те, що вони не користуються популярністю серед користувачів.

Ми дуже довго залишалися з Compact через простоту його використання. Завжди є місце для різних розмірів, але люди хочуть набагато більше простору для контенту,
– підкреслив віце-президент Sony Mobile з маркетингу Дон Меса.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Sony
Джерело: 24 Канал
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