Ступінь ракети прибув у порт Канаверал, що у Флориді. Він був використаний нещодавно в історичному пілотованому запуску приватної компанії SpaceX. Це саме той ступінь, що м'яко спустився на автономну плавучу платформу Of course i still love you в Атлантичному океані.

Портал USLaunchReport опублікував відео прибуття платформи зі ступенем у порт Канаверал.

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Що буде далі зі ступенем

Використаний ступінь під номером В1058 не відправлятимуть в музей, попри те, що він брав участь в історичному пуску. SpaceX планує далі використовувати ступінь в майбутніх місіях. Нагадаємо, що перші ступені ракети Falcon 9 багаторазові. Вони здатні самостійно здійснювати м'яку посадку на автономну платформу або спеціально відведене місце на космодромі.

Крім того, варто додати, що під час запуску корабля Crew Dragon 30 травня, SpaceX використовувала абсолютно нову ракету Falcon 9.

Відео першого ступеня ракети Falcon 9 в порту Канаверал:

На відео можна помітити, що ступінь ракети дещо обгорів. Це нормально, адже спускаючись крізь щільні шари атмосфери покриття ракети помітно страждає, однак на роботу самої ракети це ніяк не впливає.

Ще ж і надто, у SpaceX вже давно вирішили не очищувати такі ракети від нагару, оскільки він надає їм незвичайного вигляду. Однак компанії точно потрібно буде зняти "черв'яка" – старе лого NASA нанесенен на ракету. Або ж ступінь використовуватимуть виключно для місій космічного агенства.

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Крім того SpaceX у своєму твіттері показала фото ступеня ракети Falcon 9 на платформі Of course i still love you.