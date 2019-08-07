SpaceX вправно спіймав обтічник Falcon 9, що падав з космосу

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Запуск Falcon 9
Запуск Falcon 9 / teslarati.com

Компанія SpaceX навчилася вдало приземляти перші ступені своїх ракет, саджаючи прискорювачі у вертикальному положенні. А тепер у компанії вийшло вдало посадити ракетний обтічник на безпілотний корабель із величезною сіткою.

Це трапилось у ніч на 7 серпня, повідомив Ілон Маск.

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Як це було. Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Місія успішно вивела комунікаційний супутник AMOS-17 ізраїльської компанії Spacecom.

Він має забезпечити широкосмугове покриття над Африкою, Близьким Сходом і Європою в найближчі 20 років та загалом посприяти розширенню доступу до інтернету на африканському континенті.

Цей запуск став 9 для SpaceX в 2019 році.

Проект з глобальним інтернетом. Наприкінці травня компанія SpaceX успішно вивела на орбіту перші 60 супутників, які роздаватимуть інтернет в рамках масштабного проекту Starlink.

За задумом Маска, який є власником SpaceX, ці супутники мають забезпечити інтернет-зв'язок на території всієї земної кулі.

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Теги: Техно Новини Техно Космос SpaceX
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