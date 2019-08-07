SpaceX вправно спіймав обтічник Falcon 9, що падав з космосу

Компанія SpaceX навчилася вдало приземляти перші ступені своїх ракет, саджаючи прискорювачі у вертикальному положенні. А тепер у компанії вийшло вдало посадити ракетний обтічник на безпілотний корабель із величезною сіткою.

Це трапилось у ніч на 7 серпня, повідомив Ілон Маск.

Цікаво: Американці вивели на орбіту найбільший супутник в історії

Як це було. Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Місія успішно вивела комунікаційний супутник AMOS-17 ізраїльської компанії Spacecom.

Rocket fairing falling from space (higher res) pic.twitter.com/sa1j10qAWi — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2019

Він має забезпечити широкосмугове покриття над Африкою, Близьким Сходом і Європою в найближчі 20 років та загалом посприяти розширенню доступу до інтернету на африканському континенті.

Цей запуск став 9 для SpaceX в 2019 році.

Проект з глобальним інтернетом. Наприкінці травня компанія SpaceX успішно вивела на орбіту перші 60 супутників, які роздаватимуть інтернет в рамках масштабного проекту Starlink.

За задумом Маска, який є власником SpaceX, ці супутники мають забезпечити інтернет-зв'язок на території всієї земної кулі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно