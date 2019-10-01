Стрімкий розвиток: до кінця року ринок IT-індустрії в Україні зросте на 30%

IT-індустрія – це одна із найбільш зростаючих сфер в Україні. При цьому експерти прогнозують подальший активний ріст цієї галузі. До кінця 2019 року зростання ІТ-ринку складе близько 30%.

Такий прогноз озвучив експерт, віце-президент зі стратегії і технологій компанії GlobalLogic Андрій Яворський.

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Дохід. Він також додав, що тільки експорт комп'ютерних послуг до кінця року принесе в економіку країни приблизно 3,5 мільярда доларів. При цьому вже до кінця 2020 року експортна індустрія розробки програмного забезпечення може приносити до 4,5 мільярда доларів.

"В середньому IT-індустрія зростає на 20-25% щороку. І ми очікуємо в цьому році більш стрімке зростання завдяки сприятливій кон'юнктурі міжнародного ринку і попиту на розробки українських фахівців", – заявив Андрій Яворський.

Працівники. Разом із загальним розвитком індустрії збільшується і кількість фахівців, що працюють у цій галузі. Так, в середині 2018 року в індустрії налічувалося близько 130 тисяч фахівців.

При цьому за останнє півріччя їхня кількість зросла майже на 20 тисяч. При цьому індустрія все ще відчуває брак кваліфікованих інженерів.

Що відомо про GlobalLogic? Це українська аутсорсингова IT-компанія. Вона входить у трійку лідерів найбільших IT-компаній в Україні. Її працівники допомагають проектувати і створювати інноваційні продукти, платформи і цифрові рішення для сучасного світу.



Центральний офіс GlobalLogic розміщений у Кремнієвій долині у США. В Україні офіси компанії є у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві.

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