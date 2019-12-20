Створили онлайн-симулятор глобального потепління: що він вміє

Американські науковці із MIT, Ventana Systems та Climate Interactive створили онлайн-програму, яка показує вплив різних факторів на глобальне потепління. Таким чином фахівці планують привернути більше уваги до проблеми зміни клімату.

Що показує програма

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Програма показує, який вплив на глобальне потепління мають такі фактори:

Економічні

Технологічні

Політичні.

Наприклад, істотне подорожчання вугілля призведе до того, що температура на Землі до 2100 року зросте не на 4 градуси, а лише на 3 градуси. Розвиток технологій сповільнить глобальне потепління ще на півградуса. Однак економічне зростання частково нівелює цей результат, повідомляє AIN.UA.



Інтерфейс програми

Деталі про програму

Користувач може по-різному змінювати налаштування, щоб дивитися, як рівень, наприклад, електрифікації транспорту або зростання використання відновлюваної енергетики може вплинути на зміну клімату на планеті.

Інструмент побудований на базі низки наукових досліджень в галузі змін клімату.

Мета інструменту – привернути увагу до проблеми глобального потепління і ініціювати дискусію на рівні впливових людей в медіа, політиці і бізнесі.

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