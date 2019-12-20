24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Створили онлайн-симулятор глобального потепління: що він вміє

142 Читать новость на русском
Створили онлайн-симулятор глобального потепління / unsplash

Американські науковці із MIT, Ventana Systems та Climate Interactive створили онлайн-програму, яка показує вплив різних факторів на глобальне потепління. Таким чином фахівці планують привернути більше уваги до проблеми зміни клімату.

Що показує програма

До теми: Чому в Україні аномально тепла зима

Програма показує, який вплив на глобальне потепління мають такі фактори:

  • Економічні
  • Технологічні
  • Політичні.

Наприклад, істотне подорожчання вугілля призведе до того, що температура на Землі до 2100 року зросте не на 4 градуси, а лише на 3 градуси. Розвиток технологій сповільнить глобальне потепління ще на півградуса. Однак економічне зростання частково нівелює цей результат, повідомляє AIN.UA.


Інтерфейс програми

Деталі про програму

Користувач може по-різному змінювати налаштування, щоб дивитися, як рівень, наприклад, електрифікації транспорту або зростання використання відновлюваної енергетики може вплинути на зміну клімату на планеті.

Інструмент побудований на базі низки наукових досліджень в галузі змін клімату.

Мета інструменту – привернути увагу до проблеми глобального потепління і ініціювати дискусію на рівні впливових людей в медіа, політиці і бізнесі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі
сьогодні
8730
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Екологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 10:07 Що подарувати на Миколая: підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1386
17 грудня 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 1002
16 грудня 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1567
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 867
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2320
Новини
Більше новин
Залиште відгук