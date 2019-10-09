Створили розумне дзеркало із віртуальним тренером

Компанія Mirror, що займається виробництвом обладнання для фітнесу, випустила оновлену версію фірмового дзеркала з LCD-екраном. Розробники додали до дзеркала віртуального тренера, що допоможе із персональними вправами вдома.

Як передає cnet.com, розумне дзеркало має вбудований мікрофон, динамік і відеокамеру, що дає змогу цьому особистому віртуальному тренерові побачити, що користувач робить.

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При чому фітнес-тренер Mirror забезпечує зворотний зв’язок в режимі реального часу. Тобто заняття відбуватиметься як звичайному тренажерному залі.

Як працює пристрій? Спочатку дзеркало визначає пріоритети у тренуванні для користувача та на основі зібраних даних визначає стиль тренування, тривалість сеансу і розклад тощо.

Під час сеансу користувач бачить свого інструктора на екрані, а також свою форму і біометричні дані (частота серцевих скорочень тощо).

Ціна. Коштує таке задоволення не мало – 1 495 доларів (37 400 гривень). При цьому додатково потрібно буде платити щомісяця за доступ до персональних тренувань – по 39 доларів (майже тисяча гривень).

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