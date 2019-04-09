System Shock Remake: старая игра на новый лад

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System Shock Remake
System Shock Remake

В марте Nightdive studios выпустили геймплейный видеоролик многоожидаемого System Shock Remake. Игра должна выйти в первой половине 2020 года.

Видео длится 20 минут – нам показали первый, медицинский уровень станции. Цитадель – место, где разворачиваются события игры. В самом начале мы видим ту же стартовую зону, что была и в первой, оригинальной System Shock 1994 года. Окружение, куда помещают игрока, выглядит точно, как в оригинале, разве что количество пикселей увеличилось в разы. Узнаваемыми остались также загадки и пазлы – только с улучшеными спрайтами. Правда, пистолета, который находился во второй комнате, походу там уже нет. А вот труба, как была первым оружием, так и останется верным помощником безымянному хакеру до конца игры.

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К слову, нам показали несколько противников – роботов и гуманоидов-мутантов, которых Шодан (главный антагонист игры) превратила в себе подобных путем заражения их одним вирусом. Между прочим, мутанты очень сильно напоминают импов из игры DOOM. Они уж слишком похожи! Походу у Nightdive немного не хватало идей.

System Shock Remake
Мутанты сильно напоминают импов из игры DOOM

Графичесая составляемая игры, которая показана в видео, смотрится очень неплохо и приятна для глаз. Синий и черный цвета – доминирующие, для любителей коридорных хорроров System Shock станет хорошим экземпляром.

System Shock Remake: трейлер

Да, в первую очередь – это киберпанк, с нагнитающей атсмоферой и чувством одиночества. Игроки должны быть запутаны, испуганы, но и решительны не меньше, чем протагонист. У геймеров останется возможность свободно исследовать Цитадель, она действительно большая и в ней достаточно интересных, уникальных локаций, которые имеют или имели смысл.

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Стрельба и действия в обновленной версии зависят от зафиксированого прицела, теперь его нельзя перемещать по всему экрану, как это было в оригинальной игре. Теперь, к счастью или к сожалению, атаковать с почти любой точки будет нельзя. Хотя… Камеры трубой в первой игре разбивать нельзя. Геймплей сильно изменился с 1994 года, но ничего особенного и удивительного на сегодняшний день нам не показали. Релиз состоится не скоро и об игре известно очень мало…

Автор: Юлия Антоненко

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Теги: Техно Ігри
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