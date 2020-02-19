Tesla відмовиться від кобальту у своїх акумуляторах

Компанія Ілона Маска на шляху до укладання революційного угоди – автовиробник хоче використовувати в своїх машинах безкобальтові літієві батареї. Спершу ними почнуть комплектуватися електромобілі Model 3 китайського виробництва, а згодом ця практика може бути розширена на інші виробничі майданчики.

Відмова від кобальту дозволить Маску суттєво знизити вартість своїх автівок для покупців й, водночас, помітно наростити прибуток Tesla, пише cleantechnica.

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Нещодавно стало відомо, що Tesla збирається перейти на нову добавку для електроліту літій-іонних акумуляторів, яка раніше застосовувалася компанією тільки у виробництві промислових батарей. Цю технологію стали вперше застосовувати на шанхайській фабриці, де випускають електромобілі Model 3.

Чим Tesla замінить кобальт

З'явилася інформація, що Tesla може почати використовувати літій-залізо-фосфатні акумулятори (LFP), набагато менш популярні в автомобілебудуванні, ніж нікель-магній-кобальтові (NMC). Вони відрізняються низькою енергомісткістю, і їх використовують лише деякі китайські компанії. Однак китайська компанія CATL працює над підвищенням їх місткості та безпеки.

Джерела знайомі з ситуацією повідомляють, що переговори з CATL вийшли на завершальну стадію. Якщо угода буде досягнута, собівартість акумулятора знизиться на "двозначний відсоток". Tesla і CATL також утрималися від коментарів.

Використання батарей LFP дозволить главі Tesla Ілону Маску здійснити дану ним в 2018 році обіцянку скоротити використання кобальту "майже до нуля". Зараз вартість цього найбільш дорого компонента батареї становить 35 500 доларів за тонну.



Капсула з батареями – частина елемента живлення автівок Tesla

Що отримає Tesla

Зменшення вартості акумуляторів в електрокарах Tesla на 10-20% зробить їх остаточно недосяжними для конкурентів. І це при тому, що вже сьогодні кожен акумулятор обходиться Маску на 25-40% дешевше, ніж вартість батарей найближчих конкурентів.

Вартість комплектів циліндричних батарей, які використовуються в автомобілях Tesla, становить, як з'ясували нещодавно допитливі дослідники, 158 доларів за кВт-год. Водночас батареї Porsche Taycan і Chevrolet Bolt EV коштують по 200 доларів за кВт-год., а батареї BMW ще дорожчі – до 253 долари за кВт-год.

Якщо Маск прибере кобальт зі своїх батарей, він зможе більше заробляти на кожній проданій машині, залишивши цінову політику незмінною. Крім цього він також зможе дозволити собі помітно знизити вартість своїх електрокарів, зберігши їх рентабельність, при цьому продаючи ще більше машин.

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Як це вплине на акції автовиробника

Цілком ймовірно, акції Tesla на тлі угоди з CATL встановлять новий рекорд вартості.

З урахуванням переваги ще й в автомобільній електроніці – на думку видання Nikkei, Маск випереджає в цій області традиційних виробників автомобілів мінімум на 6 років – компанія почуватиме себе впевнено на ринку цінних паперів.

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