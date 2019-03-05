Третій архів людської історії відправили на Місяць: фото подорожі корабля
Наприкінці лютого науковці запустили на Місяць космічний корабель, що має доставити на наш супутник архів людської історії та цивілізації.
Що за архів людської історії
Так звана Місячна бібліотека – це невеликий нанотехнологічний пристрій, який нагадує DVD-диск. Він має в собі архів, що складається з 25 нікелевих дисків, товщиною по 40 мікронів, це приблизно 0,04 міліметра. Про це повідомили на сайті Space.com.
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Цей пристрій побудований з урахуванням усіляких просторових умов, тож, у космосі він може зберігатися не один рік.
Що записано на пристрої
В архіві є безліч типів даних, що пояснюють походження та історію всесвіту. Диски містять тисячі зображень сторінок книг, фотографій, ілюстрацій, документів, цілих книг, наукових довідників і ключів, що пояснюють мови та їх переклади. Ця бібліотека також містить пісні, текст і дитячі малюнки.
До слова, архів запустили в космос на ізраїльському кораблі Beresheet. Очікується, що він має приземлитися на поверхню Місяця у квітні. Наразі корабель ще прямує до пункту призначення, але вже надіслав на Землю фото свого шляху.
Ізраїльський корабель зробив фото на фоні Землі з табличкою "Маленька країна, великі мрії"
Навіщо запускати його на Місяць
Архів, який запустили на місяць наприкінці лютого є третім з серії архівів, складових ініціативи "Архів мільярдів років. Цей проект націлений на розміщення копій даних в декількох місцях на Землі та в космосі. Це робиться для того, аби інформація могла вижити в майбутньому через мільярди років.