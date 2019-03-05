Третій архів людської історії відправили на Місяць: фото подорожі корабля

143 Читать новость на русском
Третій архів людської історії відправили на Місяць
Третій архів людської історії відправили на Місяць / www.vladtime.ru

Наприкінці лютого науковці запустили на Місяць космічний корабель, що має доставити на наш супутник архів людської історії та цивілізації.

Що за архів людської історії

Так звана Місячна бібліотека – це невеликий нанотехнологічний пристрій, який нагадує DVD-диск. Він має в собі архів, що складається з 25 нікелевих дисків, товщиною по 40 мікронів, це приблизно 0,04 міліметра. Про це  повідомили на сайті Space.com.

Читайте також: Вчені знайшли нові докази того, що на Марсі була вода

Цей пристрій побудований з урахуванням усіляких просторових умов, тож, у космосі він може зберігатися не один рік.

Що записано на пристрої

В архіві є безліч типів даних, що пояснюють походження та історію всесвіту. Диски містять тисячі зображень сторінок книг, фотографій, ілюстрацій, документів, цілих книг, наукових довідників і ключів, що пояснюють мови та їх переклади. Ця бібліотека також містить пісні, текст і дитячі малюнки.

До слова, архів запустили в космос на ізраїльському кораблі Beresheet. Очікується, що він має приземлитися на поверхню Місяця у квітні. Наразі корабель ще прямує до пункту призначення, але вже надіслав на Землю фото свого шляху.

Ізраїльській корабель зробив фото на фоні Землі
Ізраїльський корабель зробив фото на фоні Землі з табличкою "Маленька країна, великі мрії"

Навіщо запускати його на Місяць

Архів, який запустили на місяць наприкінці лютого є третім з серії архівів, складових ініціативи "Архів мільярдів років. Цей проект націлений на розміщення копій даних в декількох місцях на Землі та в космосі. Це робиться для того, аби інформація могла вижити в майбутньому через мільярди років. 

blog_ava
Перехід лідера бойовиків Дрюк на бік ЗСУ: які питання виникають у цій історії
сьогодні
2717
Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
4 березня 19:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
1912
Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
4 березня 13:58 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
522
Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
4 березня 08:02 Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
1429
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3 березня 16:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3174
MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
3 березня 14:11 MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
918
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук