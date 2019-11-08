У Photoshop з'являться нові неймовірні функції: деталі

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У Photoshop з'являться нові неймовірні функції
У Photoshop з'являться нові неймовірні функції / unsplash

У зйомки групового фото без штативу є один суттєвий недолік: в кадр попадуть всі, крім самого фотографа. Нова версія фоторедактора Photoshop покликана вирішити цю проблему доволі цікавим способом.

На конференції MAX 2019 компанія Adobe анонсувала відразу декілька нових можливостей, які отримає популярний графічний редактор з майбутніми оновленнями, повідомляє CNET.

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Функція доповнення фото. Одна з продемонстрованих можливостей штучного інтелекту в Photoshop – перенесення зображення фотографа на груповий знімок. Ідея, яку переслідує Adobe, полягає в тому, щоб доповнити знімок, на якому зображено кілька людей, зображенням людини, яка не потрапила в кадр.


Приклад роботи нового алгоритму: спочатку на фото була одна людина

Як це працює? Додаток здатний проаналізувати кілька попередніх фотографій із серії та визначити, кого саме немає на фото. Потім алгоритм вичленує відсутню людину з одного зображення і перенесе на інше з максимальним ступенем відповідності рівня освітленості, експозиції та інших параметрів. Готовий знімок виходить природним і без видимих ​​слідів обробки.

Інші цікаві функції. Ще однією анонсованою функцією Adobe стала можливість зміни кута сонячного світла при зйомці на вулиці. Під час ретуші користувач зможе змінити точку, з якої падає світло, а Photoshop автоматично згенерує необхідні тіні з урахуванням геометрії всіх об'єктів.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Adobe Штучний інтелект
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