Українські чиновники відправили звернення до Google: у чому причина

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Українські чиновники відправили звернення до Google
Українські чиновники відправили звернення до Google / Unsplash

Українські урядовці звернулися до керівництва корпорації Google із проханням не використовувати відеохостинг YouTube в гібридній війні. Зокрема, йдеться про блокування трансляцій супутникового телеканалу ATR T (ООО ТК Атлант-СВ).

У чому причина? Як повідомляється на сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, вимогу видалити з офіційного YouTube-каналу мовника деякі його передачі, телеканал отримав від платформи YouTube внаслідок скарги.

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Підставою звернення YouTube стала вимога Роскомнадзора. У ньому стверджують, що розміщені на каналі матеріали порушують російське законодавство про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації.

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Чи законе рішення Google? Національна рада в своєму листі до корпорації Google акцентує, що мовлення українських медіа знаходиться під юрисдикцією Української держави. І єдиним регуляторним органом, куди можна звертатися щодо розміщеного ними контенту, є український регулятор – Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

У Нацраді переконані, що такими діями Російська Федерація використовує корпорацію Google і її дочірню компанію YouTube в своїх інтересах в процесі ведення гібридної війни проти України.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Новини Росії Україна – Росія YouTube Google
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