Український стартап GitLab залучив 268 мільйонів доларів – тепер компанія коштує 2,7 мільярда

В рамках раунду серії E українському стартапу GitLab вдалося залучити 268 мільйонів доларів. Разом з новим раундом компанія сумарно зібрала 426 мільйонів доларів.

Серед інвесторів стартапу такі великі компанії, як інвестиційний банк Goldman Sachs, фірма Iconiq Capital, венчурний фонд Y Combinator та інші, повідомляє VentureBeat.

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Водночас саму компанію оцінили в 2,7 мільярда доларів. Залучені гроші стартап направить на покращення всіх функції платформи, включаючи моніторинг, безпеку та планування. У компанії наголошують, що метою є зробити їх "кращими в своєму класі".

Зараз у компанії близько 100 тисяч корпоративних клієнтів по всьому світу, серед яких Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia і інші. Штат компанії налічує понад 800 осіб з 55 країн світу.

Наразі у GitLab відкрито 222 вакансії, які компанія планує закрити якомога швидше. Крім цього, стартап планує IPO (перший публічний продаж акцій): за планом, вихід на біржу повинен відбутися 18 листопада 2020 року.

Що відомо про GitLab?Це платформа для співпраці та DevOps (методологія взаємодії фахівців з розробки з фахівцями з техобслуговування). Основний конкурент стартапу – GitHub, який з 2018 року належить Microsoft. GitLab планує побудувати платформу "все в одному", яка задовольнить всі потреби розробників і позбавить їх від необхідності інтегрувати різні сервіси типу Jira, GitHub, New Relic і BlackDuck.



Співзасновником стартапу є харків'янин Дмитро Запорожець. Він почав займатися GitLab в 2011 році у вільний від роботи час. Запорожець вирішив створити альтернативу GitHub, яку можна було б встановити на свій сервер, оскільки аналоги були надто дорогими.



У 2013 році до стартапу приєднався другий співзасновник – нідерландський підприємець Сід Сібранджі. З цього моменту вони почали працювати над GitLab на постійній основі.