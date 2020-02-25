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"Вбивця Tesla" використовуватиме акумулятори компанії LG

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Стартап Lucid Air визначився з постачальником батарей / Lucid

Південнокорейська компанія LG Chem заявила, що буде ексклюзивним постачальником акумуляторів для американської компанії Lucid Motors. Перші автомобілі компанії повинні з'явитися вже в кінці 2020 року.

Південнокорейський виробник акумуляторів, серед замовників якого General Motors і Volkswagen, буде поставляти циліндричні акумулятори для Lucid Air, починаючи з другої половини цього року до 2023 року.

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Водночас ні Lucid ні LG Chem не розкривають обсягів поставок та суми контракту, зазначає usnews.

Що відомо про автомобільний стартап Lucid?В кінці 2018 року Lucid отримала близько 1 мільярда доларів від Саудівської Аравії на організацію виробництва, і в кінці січня почав прийом попередніх замовлень.

Lucid зайнята виготовленням пілотної партії з 80 автомобілів, більшість яких будуть використані в різних тестах.

Що пропонує компанія

Одна з найважливіших новацій електромобіля Air 2020 модельного року – найпотужніша система зарядки потужністю – 900 кВт. Завдяки цьому можна встановити потужні акумулятори, яких вистачить на 640 кілометрів ходу.

Ціна електромобіля

Lucid відмовився від дешевих варіантів і тепер сподівається продавати свої електрокари за ціною в 100 000 доларів і дорожче. Крім того директор стартапу не виключив, що компанія продаватиме двигуни окремо – як постачальник.

Коли представлять автомобіль

Серійну версію Lucid Air, як очікується, представлять на квітневому автосалоні в Нью-Йорку.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Електромобілі Техно Ґаджети LG Авто
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