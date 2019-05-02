Вчені з'ясували, що спричинило спалах на Місяці

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Що спричинило спалах на Місяці
Що спричинило спалах на Місяці / Unsplash

Вчені вперше зафіксували на відео ефект від падіння на поверхню Місяця. Явище відбулося 21 січня 2019 року під час місячного затемнення. Тепер же науковці висунули ймовірну версію, що могло впасти на поверхню супутника Землі.

Розміри метеорита. Як повідомляє "Ліга.Tech", астрономи з Університету Уельви та Інституту астрофізики Андалусії вважають, що результатом спалаху на Місяці став метеорит вагою близько 45 кілограм і габаритами 30-60 сантиметрів в діаметрі.

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Швидкість небесного тіла. Метеорит зіткнувся з Місяцем на швидкості не менше 61 000 кілометрів за годину, вважають вчені. З такою швидкістю можна перетнути Україну із заходу на схід трохи більше ніж за хвилину.

Падіння на Місяць величезного метеорита – дивіться відео

Результати зіткнення. При цьому на поверхні супутника утворився новий кратер приблизно 10-15 метрів в діаметрі. А потужність удару склала близько 1,5 тонни в тротиловому еквіваленті. Цього вистачило, щоб на мить розігріти речовину в місці удару до 5400 градусів і частково його випарувати.

Зауважимо, спалах помітили багато астрономів-любителів, незважаючи на його короткостроковість – приблизно 0,28 секунди.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Місяць
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