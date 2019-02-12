Всі фото будуть вдалими: корейці розробили додаток, який допомагає з позуванням

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Програма для позування SOVS2 та SOVS
Програма для позування SOVS2 та SOVS / petapixel.com

SOVS2 – це інноваційний корейський додаток, який допомагає підібрати вдалу позу для фото. Це полегшить життя не лише моделі, але й фотографу. Для того, аби фото вийшло вдалим необхідно обрати потрібний силует фігури й розмістити його на екрані, а потім просто показати фотографу, яким повинен вийти кадр.

В одному з режимів можна сфотографувати потрібний вам фон, а потім використовувати його при створенні нового знімка. Про це повідомив портал Peta Pixel.

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SOVS2 для фотографування пар можна завантажити в App Store безкоштовно, а кожен набір поз коштуватиме орієнтовно один долар.

Фотографії з програмою SOVS2 будуть максимально вдалими
Фотографії з програмою SOVS2 будуть максимально вдалими

Програма має багато варіантів нестандартних позувань
Програма має багато варіантів нестандартних позувань

Існує також інша версія програми під назвою SOVS, яка призначена для позування однієї людини. 

Коштує один долар
Програма для позування SOVS коштує один долар

Дивіться відео: як працює програма SOVS2

 

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Теги: Техно Ґаджети Додатки
Джерело: 24 Канал
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