Xiaomi анонсувала нову лінійку смартфонів СС, орієнтовану на молодь

Компанія Xiaomi представила нову лінійку смартфонів під новим брендом - СС. Ці пристрої розроблені спільно із іншим спільно китайським виробником смартфонів – Meitu. Новинка орієнтована на молоду аудиторію.

Що таке CC? Спочатку розтлумачимо саму назву. Її походження пояснив CEO Xiaomi Лей Цзюнь. Він розповів, що CC - скорочення від Colorful і Creative (кольоровий і креативний) саме такими є нові смартфони китайців.

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Характеристики. Новинки отримали назви Xiaomi CC9 та Xiaomi CC9e. Щоправда. Самих моделей не показали. Виробники наголосили, що у новинках акцент роблять на камері. Так, обидві моделі повинні отримати фронтальну камеру з роздільною здатністю на 32 Мп.

Старша модель Xiaomi CC9 має отримати процесор Qualcomm Snapdragon 730. При цьому версія Xiaomi CC9e буде оснащена процесором Snapdragon 712.

Так може виглядати Xiaomi CC9

Основна камера матиме три модулі, основний модуль – 48 Мп. Дисплей матиме краплеподібний виріз, де і розмістять фронтальну камеру.

Ємність акумулятора становить 4000 мАг, із підтримкою швидкої 27-ватної зарядкою.

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