Xiaomi Black Shark 2 Pro: очільник бренду поділився цікавими подробицями про смартфон

Напередодні презентації смартфона Black Shark 2 Pro голова бренду поділився деякими подробицями щодо майбутньої новинки. Він розповів про продуктивність пристрою та швидкість відгуку екрана – ключові характеристики для ігрового смартфона.

Система охолодження Xiaomi Black Shark 2 Pro. Генеральний директор Black Shark Technology Ву Шимін заявив, що у Black Shark 2 Pro буде використовуватися унікальна система рідинного охолодження і спеціальні алгоритми підвищення продуктивності, повідомляє Gizchina.

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Продуктивність Xiaomi Black Shark 2 Pro. Завдяки цьому новий процесор Snapdragon 855 Plus зможе в повній мірі розкрити свій потенціал. Судячи з попередніх даних тестів, Black Shark 2 Pro має всі шанси стати найпотужнішим Android-смартфоном на ринку.



Ігровий смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro представлять 30 липня

Швидкість відгуку дисплея Xiaomi Black Shark 2 Pro. Ву Шимін також зазначив, що в смартфоні буде значно поліпшена швидкість реакції екрану на торкання. За його словами, в попередній моделі цей показник становив 43,5 мс, що залишається найкращим показником в галузі.

У Black Shark 2 Pro, як він обіцяє, швидкість відгуку сенсорного екрану буде набагато вище, ніж у попереднього покоління.

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Дизайн Xiaomi Black Shark 2 Pro. У соціальній мережі Weibo також з'явилося зображення, на якому нібито показаний новий Black Shark 2 Pro. З цікавих деталей варто виділити горизонтальне розташування камери, як в оригінальному Black Shark, але сама форма корпусу ближча до другого покоління. Не виключено, що це просто концепт.



Ймовірний дизайн Xiaomi Black Shark 2 Pro

Дата презентації Xiaomi Black Shark 2 Pro. Зауважимо, офіційна презентація Black Shark 2 Pro відбудеться наступного вівторка, 30 липня.

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