Xiaomi випустила недорогий диспенсер-нагрівач для води

Компанія Xiaomi продовжує випускати цікаві продукти для дому на своєму майданчику колективного фінансування. Зараз там з'явився новий диспенсер для води, що отримав назву MIJIA Instant Water Dispenser C1.

Як пише видання Gizmochina, MIJIA Instant Water Dispenser C1 має потужність 2200 Вт. Обіцяний нагрів води відбувається всього за 3 секунди.

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Всередині пристрою розміщено ємність для води місткістю 2,5 літра. Нагрівальний елемент має вигляд спіралі, що й дає змогу так швидко нагрівати воду.

Загалом, диспенсер може подавати воду кімнатної температури, а також гарячу рідину та окріп.

Пристрій отримав блокування від дітей і кілька ступенів захисту.

MIJIA Instant Water Dispenser C1 поки недоступна у роздрібній торгівлі

Ціна

На краудфандінговій платформі MIJIA Instant Water Dispenser C1 можна замовити за 199 юанів (28 доларів або 700 гривень.

При цьому, коли новинка офіційно надійде у продаж, то за неї вже доведеться заплатити 249 юанів (35 доларів або 875 гривень).

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