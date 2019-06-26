Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція

Facebook не тільки найпопулярніша соціальна мережа, але й доволі хитра. Для того аби видалити власний профіль у Facebook доведеться постаратись.

Проте ви можете провести чимало маніпуляцій, та все ж видалити свій профіль у Facebook. Спершу вам потрібно подати заявку на видалення у адміністрацію соцмережі, вам залишають резервні три дні, для того аби змінити своє рішення.

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Повне видалення вашої інформації із павутини соцмережі займе три місяці. Все ж, завжди можна піти легшим шляхом і просто деактивувати – "заморозити" сторінку. Проте журналісти Техно 24 підготували для вас матеріал, у якому зазначені обидва шляхи "зникнення".

Як деактивувати профіль у Facebook

Для деактивації профілю увійдіть в свій аккаунт через сайт Facebook або мобільний додаток і перейдіть до рубрики налаштувань. Якщо використовуєте Android- або iOS-програму, натисніть "Налаштування облікового запису" → "Загальні" → "Управління аккаунтом" → "Деактивувати". Якщо увійшли через сайт, клікніть "Управління аккаунтом" → "Деактивувати акаунт". Вам прийде пароль для підтвердження, для цього вам просто пройти за лінком, та діяти згідно з інструкцією.

А як видалити сторінку з телефону

Видалення облікового запису стирає всі ваші дані з соціальної мережі безповоротно і тому ця процедура займає кілька днів після того, як ви відправите запит на видалення. За цей час ви ще зможете скасувати запит. Повне видалення даних займає близько трьох місяців. Перш, ніж ви це зробите, ми вам радимо пройтися по невеликій інструкції, як не втратити ці дані, якщо вони вам раптом знадобляться.

Що потрібно робити

Збережіть копію своїх даних в форматі ZIP, в цьому архіві буде все, що вам потрібно, в тому числі записи, фото і відео. Для цього вам потрібно зайти в налаштування – Загальні – "Завантажити копію вашої інформації на Facebook" – "Почати створення архіву" – Після введення пароля почнеться завантаження.

Потім, перед видаленням, перевірте до яких додатків і сайтів підключений ваш профіль на Facebook.

Зв'язані додатки та сайти можуть точно також, як і Facebook, використовувати вашу особисту інформацію, в тому числі список друзів, ваші інтереси і так далі. Це дозволяє всім сайтам налаштовувати для вас більш персоналізовану рекламу, змінючи її і підвлаштовуючи під вас. Зайдіть в налаштування, потім в додатки і вже там ви зможете побачити всі свої підключені сторонні сайти.

Не все так просто

Мінус всього цього в тому, що тепер потрібно зайти на кожен сайт і в кожен додаток, щоб переналаштувати авторизацію і перенести її на інший сайт або на пошту. Зробіть це до того, як видалити аккаунт.

Лист на пошті – видалення

На своїй пошті шукайте лист, де вам підтвердять видалення облікового запису. Через місяць аккаунт dblfkznm, але ще певний час вашу інформацію Facebook буде дбайливо зберігати.

Вітаємо! Вас більше немає на Facebook.