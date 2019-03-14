Як насправді знімає Huawei P30: фото зі суперзбільшенням

Компанія Huawei показала, на що здатна камера нового флагманського смартфона P30 і P30 Pro, анонс якого відбудеться вже зовсім незабаром. Знімки зроблені як у звичайному режимі, так із застосуванням суперзуму.

Скандал із Huawei. Напередодні анонсу свого нового флагмана компанія вирішила привернути увагу до камерофона, розмістивши на постері фото, зроблені на професійний фотоапарат. Більше того, ці фото були зроблені ще у 2009 році. Тож користувачі звинуватили компанію в обмані, начебто професійні знімки видали за роботу Huawei P30.

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У компанії цей факт визнали та заявили, що насправді не намагались видати ці знімки за такі, що зробив камерофон. Фото були лише для привернення уваги.

Фото з збільшенням та із застосуванням суперзуму

"Реальні" фото. Тепер Huawei оприлюднила справжні фото, які були зроблені на P30. Нові знімки показують чудову роботу суперзуму.

Знімки зробили під час концерту британського бой-бенду Blue. Наближені групові фото зроблені майже без втрати якості. При цьому режим суперзуму дає змогу побачити особу. Щоправда втрата якості вже очевидна.

Знімки, зроблені на Huawei P30

Коли представлять. Офіційний анонс Huawei P30 і P30 Pro має відбутись 26 березня. Захід відбудеться у Парижі.

Ефект суперзбільшення дійсно вражає

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