Як насправді знімає Huawei P30: фото зі суперзбільшенням

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Як знімає Huawei P30
Як знімає Huawei P30 / thinkmarketingmagazine.com

Компанія Huawei показала, на що здатна камера нового флагманського смартфона P30 і P30 Pro, анонс якого відбудеться вже зовсім незабаром. Знімки зроблені як у звичайному режимі, так із застосуванням суперзуму.

Скандал із Huawei. Напередодні анонсу свого нового флагмана компанія вирішила привернути увагу до камерофона, розмістивши на постері фото, зроблені на професійний фотоапарат. Більше того, ці фото були зроблені ще у 2009 році. Тож користувачі звинуватили компанію в обмані, начебто професійні знімки видали за роботу Huawei P30.

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У компанії цей факт визнали та заявили, що насправді не намагались видати ці знімки за такі, що зробив камерофон. Фото були лише для привернення уваги.

Як насправді знімає Huawei P30

Фото з збільшенням та із застосуванням суперзуму

"Реальні" фото. Тепер Huawei оприлюднила справжні фото, які були зроблені на P30. Нові знімки показують чудову роботу суперзуму.

Знімки зробили під час концерту британського бой-бенду Blue. Наближені групові фото зроблені майже без втрати якості. При цьому режим суперзуму дає змогу побачити особу. Щоправда втрата якості вже очевидна.

Як знімає Huawei P30 і P30 Pro

Знімки, зроблені на Huawei P30

Коли представлять. Офіційний анонс Huawei P30 і P30 Pro має відбутись 26 березня. Захід відбудеться у Парижі.

Як знімає Huawei P30 і P30 Pro

Ефект суперзбільшення дійсно вражає  

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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