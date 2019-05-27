Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies: що має вміти кандидат

Корпорація Dell Technologies бачить великі перспективи в українському ринку. Тож вона вкладає інвестиції в Україну, а також поступово розширює офіс в нашій країні. Які навики має мати кандидат, щоб потрапити на роботу Dell Technologies? Про це ми поговорили з генеральним менеджером Dell Technologies у кластері країн, до якого входить Україна, Іриною Волк.



Це друга частина інтерв'ю. Першу частину розмови з Іриною Волк, де ми говорили про інвестиції і Україну, перспективи, а також вплив виборів на бізнес, – читайте за посиланням.

Хто така Ірина Волк? Ірина очолила Dell Technologies у нашому регіоні у вересні 2018 року. До цього вона кілька років входила до складу ради директорів "Microsoft Україна". Раніше, з 2010 року, Ірина Волк працювала в представництві Samsung в Україні, де керувала підрозділом Telecom у 6 країнах (Україна, Білорусь, Молдова, Латвія, Литва, Естонія).



Ірина Волк має ступінь кандидата економічних наук, ступінь магістра в галузі інженерних технологій і комп'ютерних наук НТУУ "КПІ". Бізнес-освіту вона здобула за програмою Global Executive MBA в IE Business School (Іспанія).

Чи плануєте збільшувати команду в Україні? І якими якостями має володіти кандидат, щоб потрапити на роботу в офіс Dell?

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Ми поступово підсилюємо команду в Україні. Наразі є кілька вакансій. Ми дотримуємося курсу на розширення команди в українському офісі. Я особисто проводжу співбесіду із кожним кандидатом, тому що кожен член нашої команди є важливим і цінним.

Перше, на що я звертаю увагу, – на мотивацію. Вона має бути дуже чіткою. Ми працюємо у дуже динамічній сфері. І людина, яка не має чіткого розуміння “для чого вона тут”, просто не витримає цього темпу.

По-друге, він чи вона має бути командним гравцем. Нас мало, і тому ми залежимо один від одного, крім того, наші функції можуть перетинатися.



У Dell Technologies роблять акцент на soft skills

І третій аспект – позитивна енергія. Нам буде складно працювати із людиною з негативним підходом до життя, яка постійно нарікає, яка приносить нездоровий скептицизм. Ми намагаємося тримати в команді позитивний настрій, налаштовуватися на перемоги.

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Чи складно знайти компетентних людей?

На жаль, нині ми бачимо проблему із кадрами в Україні. Багато фахівців виїхали із країни, і це справді велика проблема для держави, яка хоче і прагне розвиватись.



Ірина Волк про брак кадрів в Україні

Крім того, той досвід, який ми потребуємо, не накопичити за кілька місяців. Ми чекаємо, що претендент на роботу в нашій команді має володіти глибокою експертизою.

ПК та ноутбуки Dell асоціюються із якісною, преміальною, продукцією. Наскільки вони популярні в Україні? Чи планує компанія запускати більш бюджетні варіанти для нашого регіону?

Ми ніколи не мали на меті охопити низький ціновий сегмент. Для нашої компанії якість – безкомпромісне та стале рішення. Ми розуміємо, що це може ускладнити конкуренцію на тих ринках, де ціна відіграє значну роль. Але ми в жодному разі не готові жертвувати якістю заради зниження ціни. Водночас, наші споживачі розуміють, що обираючи якісну річ, вони виграють у кінцевому результаті, адже така річ слугуватиме їм довше. Це про ТСО (Total Cost of Ownership – сукупна вартість володіння).

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Що стосується державного сектора, то це складніше, адже тут питання ціни надзвичайно чутливе через фінансові обмеження. Тому зараз ми шукаємо рішення, що дало б нам змогу створити унікальні для цього сегменту продукти у такій конфігурації, котра поєднує у собі функціонал, що відповідає потребам держпідприємств, та коштує дешевше за ті продукти, які йдуть на ринок.

Поділіться планами компанії на цей рік

Головний план – це адаптуватися до нових умов та продовжити розвиватися, адже перед нами стоять дуже амбітні завдання. Ангус Хегарті, президент Dell Technologies у регіоні ЕМЕА, під час візиту до Києва говорив про те, що компанія інвестує і планує надалі інвестувати в наш ринок, аби максимально розкрити його потенціал. За його словами, інвестиції в наш бізнес виросли більше ніж удвічі за останні півтора роки.



Dell Technologies продовжуватиме інвестувати в Україну

Ми розуміємо, що ризиків у нас дуже багато. Цього року ми маємо приділити максимальну увагу змінам. Тож ми спробуємо розвиватись та утримувати максимальні потужності.

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