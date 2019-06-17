Як трекери сну впливають на організм людини

139 Читать новость на русском
Як трекери сну впливають на організм людини
Як трекери сну впливають на організм людини / Unsplash

Більшість фітнес-трекерів та смарт-годинників здатні відслідковувати не лише фізичну активність, але й якість сну користувачів. Однак, на думку вчених, така функція може неабияк зіпсувати тривалість та якість сну користувачів.

Принцип роботи трекерів. Як повідомляє SlashGear, функція моніторингу сну передбачає розміщення ґаджета на ліжку або поруч з ним, адже пристрій підраховує біометричні показники, на підставі яких видає оцінки і рекомендації щодо поліпшення режиму дня.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 4 вже можна замовити в Україні: ціна

У чому проблема? Такий аналіз може бути корисним для деяких користувачів. Але, за даними дослідників Центру сну Північної Дакоти, в низці випадків власники розумних браслетів стають одержимі ідеєю поліпшення сну, що здатне спричинити його порушення.

via GIPHY

Експерти відзначили, що у деяких користувачів трекерів сну може розвинутися ортосомнія – бажання досягти оптимального режиму неспання за будь-яку ціну. Нав'язлива ідея набрати "правильні" цифри не тільки не допомагає виспатися, але і здатна спровокувати безсоння.

Наслідки. Результатом таких експериментів, за словами дослідників, нерідко стають порушення сну, що вимагають дорогого лікування.

Як уникнути проблем зі сном? Вчені порекомендували власникам ґаджетів сприймати показники моніторингу сну лише як приблизну оцінку, а не заклик до дії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Данія перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2"
сьогодні
2988
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Здоров'я Сон Фітнес-трекер Розумний годинник
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
16 червня 22:12 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
Анастасія Можаровська 7718
Скандал з Huawei: найважливіші події
16 червня 18:04 Скандал з Huawei: найважливіші події
Анастасія Можаровська 3929
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
15 червня 22:10 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 4783
Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
14 червня 22:36 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
Яніна Ткачук 9549
10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером
14 червня 19:10 10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером
680
Новини
Більше новин
Залиште відгук