Як трекери сну впливають на організм людини

Більшість фітнес-трекерів та смарт-годинників здатні відслідковувати не лише фізичну активність, але й якість сну користувачів. Однак, на думку вчених, така функція може неабияк зіпсувати тривалість та якість сну користувачів.

Принцип роботи трекерів. Як повідомляє SlashGear, функція моніторингу сну передбачає розміщення ґаджета на ліжку або поруч з ним, адже пристрій підраховує біометричні показники, на підставі яких видає оцінки і рекомендації щодо поліпшення режиму дня.

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У чому проблема? Такий аналіз може бути корисним для деяких користувачів. Але, за даними дослідників Центру сну Північної Дакоти, в низці випадків власники розумних браслетів стають одержимі ідеєю поліпшення сну, що здатне спричинити його порушення.

Експерти відзначили, що у деяких користувачів трекерів сну може розвинутися ортосомнія – бажання досягти оптимального режиму неспання за будь-яку ціну. Нав'язлива ідея набрати "правильні" цифри не тільки не допомагає виспатися, але і здатна спровокувати безсоння.

Наслідки. Результатом таких експериментів, за словами дослідників, нерідко стають порушення сну, що вимагають дорогого лікування.

Як уникнути проблем зі сном? Вчені порекомендували власникам ґаджетів сприймати показники моніторингу сну лише як приблизну оцінку, а не заклик до дії.

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