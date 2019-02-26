Як знімає перший в світі смартфон із 5 основними камерами Nokia 9 PureView: неймовірні фото

Ще до офіційного анонса смартфона Nokia 9 PureView користувачі та аналітики намагалися прогнозувати фотоможливості новинки. Тепер же в мережі опублікували першу підбірку фото, які зробили на Nokia 9 PureView.

Смартфон Nokia 9 PureView представили 24 лютого в ході виставки MWC 2019, яка проходить з 25 до 28 лютого в Барселоні.

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Характеристики основної камери. На задній панелі Nokia 9 PureView розмістився блок камер, що складається з п'яти 12-мегапіксельних сенсорів (два кольорових і три монохромних) з оптикою Zeiss, апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 1,25 мкм. Завершують комбінацію світлодіодний спалах і ToF-модуль.

Коли користувач робить знімок, всі п'ять датчиків спрацьовують одночасно, захоплюючи зображення з різною експозицією, після чого спеціальний алгоритм зводить отриману інформацію в єдине зображення.

Nokia 9 PureView поставляється з попередньо встановленим графічним редактором Lightroom, який дає змогу проводити обробку фотографій у форматі RAW.

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Інші характеристики. Крім просунутої основної камери, смартфон обладнали захистом від зовнішніх впливів за стандартом IP67, 5,99-дюймовим POLED-дисплеєм із співвідношенням сторін 18,5: 9, процесором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті і 20-мегапіксельною фронтальною камерою.

Дата виходу. У продаж флагманський камерофон надійде в другому кварталі 2019 року.

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