Як знімає перший в світі смартфон із 5 основними камерами Nokia 9 PureView: неймовірні фото

881 Читать новость на русском
Nokia 9 PureView: перші фото на смартфон
Nokia 9 PureView: перші фото на смартфон / Фото з вільних джерел

Ще до офіційного анонса смартфона Nokia 9 PureView користувачі та аналітики намагалися прогнозувати фотоможливості новинки. Тепер же в мережі опублікували першу підбірку фото, які зробили на Nokia 9 PureView.

Смартфон Nokia 9 PureView представили 24 лютого в ході виставки MWC 2019, яка проходить з 25 до 28 лютого в Барселоні.

Читайте також: Смартфон Huawei P30 засвітився на "живих" фото

Характеристики основної камери. На задній панелі Nokia 9 PureView розмістився блок камер, що складається з п'яти 12-мегапіксельних сенсорів (два кольорових і три монохромних) з оптикою Zeiss, апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 1,25 мкм. Завершують комбінацію світлодіодний спалах і ToF-модуль.

Коли користувач робить знімок, всі п'ять датчиків спрацьовують одночасно, захоплюючи зображення з різною експозицією, після чого спеціальний алгоритм зводить отриману інформацію в єдине зображення.

 

 

Nokia 9 PureView поставляється з попередньо встановленим графічним редактором Lightroom, який дає змогу проводити обробку фотографій у форматі RAW.

Читайте також: Xiaomi заявила про партнерство з Light: камер у смартфонах стане ще більше

Інші характеристики. Крім просунутої основної камери, смартфон обладнали захистом від зовнішніх впливів за стандартом IP67, 5,99-дюймовим POLED-дисплеєм із співвідношенням сторін 18,5: 9, процесором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті і 20-мегапіксельною фронтальною камерою.

Дата виходу. У продаж флагманський камерофон надійде в другому кварталі 2019 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Суд виніс вирок Зайцевій та Дронову у справі смертельної ДТП в Харкові
сьогодні
8836
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Nokia
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1076
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2621
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1053
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
691
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
21 лютого 11:07 Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
512
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук