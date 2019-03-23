Європейська ракета з українським двигуном успішно вивела на орбіту супутник: вражаюче відео

Ракету-носій Vega розробило Європейське космічне агентство (ESA) разом з Італійським космічним агентством (ASI) для доставляння на низьку навколоземну орбіту вантажів масою від 300 до 1500 кілограмів.

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Для верхнього, тобто четвертого ступеня, цієї ракети українське конструкторське бюро "Південне" розробило, а "Південмаш" виготовив маршовий двигун РД-843.

Успішному запуску космічного апарата сприяла у тому числі й надійна робота українського двигуна РД-843, який згідно з програмою польоту спрацьовував три рази.

Що відомо про супутник PRISMA?PRISMA – малий супутник італійського космічного агентства, який використовуватиметься для спостереження Землі. Основне завдання апарата – продемонструвати роботу нового потужного електрооптичного інструменту, який допоможе в моніторингу сільськогосподарських і водних ресурсів, а також дослідженню екологічної ситуації загалом.

Маса супутника становить 879 кілограмів. Його виведено на сонячно-синхронну орбіту заввишки 614 кілометрів. Очікується, що він буде справно працювати наступні п'ять років.

До слова, запуск із Куру став 14 стартом ракети Vega за останні сім років. PRISMA став 70 супутником, запущеним французькою компанією.

Дивіться відео: як відбувався запуск ракети-носія