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YouTube запустить сервіс коротких відео для конкуренції з TikTok

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Google створить альтернативу TikTok на YouTube / Ілюстративне фото

Після того як TikTok перевершив за популярністю месенджер WhatsApp, він не залишився непоміченим. За даними мережевих інформаторів, змінити ситуацію на ринку "короткометражного" контенту планує компанія Google, яка незабаром представить свою альтернативу популярному сервісу на базі платформи YouTube.

За даними видання The Verge з посиланням на власні джерела, нова версія мобільного додатка популярного відеохостингу отримає функцією Shorts, що дозволяє створювати короткі відео.

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Що відомо про майбутній сервіс Google

Зазначається, що для музичного супроводу роликів можна буде використовувати ліцензовані треки та інші аудіоматеріали з каталогу сервісу. Інсайдери припускають, що такий крок дозволить Google скласти конкуренцію TikTok, яким користуються понад 500 мільйонів людей в усьому світі.

Це не перший випадок, коли компанія реалізує власну версію популярної функції, що дебютувала на іншій соціальній платформі. Раніше за аналогічною схемою з'явилися YouTube Stories у ролі альтернативи аналогічних функцій Instagram і Snapchat.

Успіхи TikTok

Згідно зі звітом аналітичної компанії App Annie, за останні 12 місяців додаток TikTok було завантажено близько 842 мільйонів разів. У жовтні минулого року в мережі з'являлися чутки про зацікавленість Google покупкою TikTok, але схоже, що компанія прийняла рішення про створення власного сервісу з тією ж функціональністю. Можливу дату анонса YouTube Shorts джерело не повідомляє.

Детальніше про TikTok ви можете прочитати у авторському матеріалі Техно 24 ось тут
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Автор: Михайло Года
Теги: YouTube Google TikTok Новини Техно Техно Інтернет
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