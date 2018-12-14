За крок до відправки людей у космос: космоплан Virgin Galactic VSS Unity здійснив знаковий політ

13 грудня суборбітальний пілотований космічний корабель VSS Unity компанії Virgin Galactic уперше перетнув умовний кордон космосу, піднявшись на висоту 82,7 кілометра. Компанія Річарда Бренсона йшла до цієї мети 14 років, особливо активно – упродовж останніх двох.

Як пише The Verge, раніше у 2018 році космічний корабель VSS Unity зробив кілька тестових польотів. Так, максимальна висота, на яку підіймалися пілоти, становила 52 кілометри.

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Цього ж разу космоплан, як зазвичай, стартував з літака-носія на висоті близько 14 кілометрів, після чого вийшов і продовжив самостійний політ. Зауважимо, що ракетний двигун було запущено протягом 60 секунд, і за цей час VSS Unity розвинув швидкість у 2,9 маха та у підсумку вперше перетнув кордон космосу за версією ВВС США, що розташовується на позначці 80,5 кілометра. Хоча за міжнародними нормами ця межа перебуває на висоті 100 кілометрів.

SpaceShipTwo looking back on Spaceship Earth pic.twitter.com/ynr31mKzzf — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 13, 2018

Ці випробувальні польоти VSS Unity є важливими, оскільки у майбутньому компанія хоче відправляти у космос людей, де вони зможуть на кілька хвилин випробувати невагомість, відтак слід було довести безпечність таких подорожей.

Раніше очільник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон заявляв, що корабель з пасажирами на борту вирушить у космос до Різдва. Зокрема, ширилася інформація, що Virgin Galactic нібито вже продала сотні квитків за ціною у 250 тисяч доларів, а серед охочих фігурували такі знаменитості, як Ештон Катчер і Том Хенкс.



Космоплан Virgin Galactic VSS Unity вперше досяг межі космосу

Додамо, що спершу Бренсон переконував, що його компанія опиниться у космосі в 2009 році, використовуючи перший космічний корабель Virgin Galactic VSS Enterprise. Щоправда, у 2014 році під час випробувального польоту він зазнав катастрофу, в результаті чого один із пілотів загинув. До цього часу найкращим досягненням VSS Enterprise була висота 22 кілометри.

Політ VSS Unity вважається важливим для всієї космічної галузі США, оскільки востаннє, коли хто-небудь вирушав у космос з американської землі, було у 2011 році. Відтоді, астронавти NASA літали на МКС на російських "Союзах" з космодрому Байконур. Однак пілоти VSS Unity Марк Стаккі та Фредерік Стеркоу не вийшли на орбіту, оскільки це все ж суборбітальний корабель. Крім того, на борту космоплана під час польоту перебував вантаж NASA – обладнання для наукових експериментів в рамках програми Flight Opportunities Program, а також корисне навантаження з розподілом ваги для імітації пасажирів.

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У майбутньому Virgin Galactic планує відправляти у космос туристів

Очікується, перш ніж туристи почнуть літати у космос, Virgin Galactic проведе додаткові випробування VSS Unity. У рамках першої фази планується збільшити кількість польотів з посиленим двигуном. Після цього компанія перейде до наступного етапу, під час якого будуть практикуватися процедури посадки та висадки пасажирів. Комерційні запуски будуть виконуватися вже з приватного космопорту "Америка" у Нью-Мексико.

Нагадаємо, наприкінці травня суборбітальній космічний корабель VSS Unity провів свій другий випробувальний політ, злетівши над пустелею Мохаве в Каліфорнії. Метою таких випробувань була перевірка та регулювання роботи систем управління польотом корабля на швидкостях, що перевищують швидкість звуку.

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