З'явилась можлива дата виходу бездротових навушників AirPods 2

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AirPods 2: дата виходу
AirPods 2: дата виходу / Фото з вільних джерел

Перше покоління бездротових навушників Apple AirPods на ринку вже майже два роки, проте, схоже, купертінівці не дуже поспішають презентувати їх нове покоління. Хоча відомий інсайдер Ice universe опублікував твіт, в якому натякнув, що AirPods 2 варто чекати до кінця цього року.

Про це повідомляє 4PDA.

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Відзначимо, що восени компанія натякнула на реліз другої версії бездротових навушників з чохлом для бездротової зарядки і можливістю активувати голосового помічника Siri без торкання навушника.

Тим не менш, до цих пір офіційної інформації про терміни виходу на ринок AirPods 2 немає. Хоча інсайдери переконані, що оновлені AirPods побачать світ точно до кінця цього року.

Зазначимо, оригінальні Apple AirPods надійшли в продаж в грудні 2016 року. Тому, ймовірно, Apple може представити їх також в грудні.

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Теги: Apple Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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