З'явилась можлива дата виходу бездротових навушників AirPods 2

Перше покоління бездротових навушників Apple AirPods на ринку вже майже два роки, проте, схоже, купертінівці не дуже поспішають презентувати їх нове покоління. Хоча відомий інсайдер Ice universe опублікував твіт, в якому натякнув, що AirPods 2 варто чекати до кінця цього року.

Про це повідомляє 4PDA.

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Відзначимо, що восени компанія натякнула на реліз другої версії бездротових навушників з чохлом для бездротової зарядки і можливістю активувати голосового помічника Siri без торкання навушника.

Тим не менш, до цих пір офіційної інформації про терміни виходу на ринок AirPods 2 немає. Хоча інсайдери переконані, що оновлені AirPods побачать світ точно до кінця цього року.

Apple will definitely launch AirPods 2 this year. — Ice universe (@UniverseIce) 12 листопада 2018 р.

Зазначимо, оригінальні Apple AirPods надійшли в продаж в грудні 2016 року. Тому, ймовірно, Apple може представити їх також в грудні.

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