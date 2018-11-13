З'явилась можлива дата виходу бездротових навушників AirPods 2
Перше покоління бездротових навушників Apple AirPods на ринку вже майже два роки, проте, схоже, купертінівці не дуже поспішають презентувати їх нове покоління. Хоча відомий інсайдер Ice universe опублікував твіт, в якому натякнув, що AirPods 2 варто чекати до кінця цього року.
Про це повідомляє 4PDA.
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Відзначимо, що восени компанія натякнула на реліз другої версії бездротових навушників з чохлом для бездротової зарядки і можливістю активувати голосового помічника Siri без торкання навушника.
Тим не менш, до цих пір офіційної інформації про терміни виходу на ринок AirPods 2 немає. Хоча інсайдери переконані, що оновлені AirPods побачать світ точно до кінця цього року.
Зазначимо, оригінальні Apple AirPods надійшли в продаж в грудні 2016 року. Тому, ймовірно, Apple може представити їх також в грудні.
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