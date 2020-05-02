Техніка війни: Випробування ракетного комплексу "Нептун". Пентагон оприлюднив відео про НЛО

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Одеській області пройшло тестування ракетного комплексу "Нептун" в умовах радіоперешкод. Одна його ракета здатна потопити корабель тоннажем до 5 тисяч тонн. На сайті Міноборони США опублікували відеозаписи непізнаних літальних об'єктів, зроблені пілотами ВМС. Одне відео датується 2004 роком, а інше – 2015.

Також у випуску:

14 липня 2018 року з компанією Airbus Helicopters було підписано контракт на придбання 55 вертольотів для МВС України. Ці повітряні судна у трьох моделях мають посилити систему авіаційної безпеки та цивільного захисту нашої країни. Команда "Техніки війни" вирішила дослідити, як просувається контракт Міністерства внутрішніх справ на придбання європейських вертольотів. Детальніше – дивіться на 24 каналі.

Головні новини України:

► Міністр оборони України Андрій Таран відвідав Вінницький гарнізон та зустрівся з керівництвом Повітряних Сил. Він ознайомився з організаційно-штатною структурою, бойовим потенціалом та планами виду військ щодо модернізації наявної авіаційної, зенітно-ракетної та іншої техніки.

► На дводенних випробуваннях мобільний оглядовий 3D радар 90К6Е від науково-виробничого комплексу "Іскра" підтвердив тактико-технічні характеристики. Ворожим засобом виступив безпілотний авіаційний комплекс Raybird-3, що має максимальну висоту польоту 3000 метрів.

►Харківське конструкторське бюро передало українській армії партію з п'яти БТРів–4Е. Бронетранспортери, зокрема, озброєні кулеметами КТ762 від заводу "Маяк", який нещодавно відновив роботу.

► Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на складах боєприпасів у Балаклії підготувала свій перший звіт. Експертиза встановила, що вибухи сталися через підрив зарядів, заздалегідь закладених у землю. Внаслідок чого утворилася вирва великих розмірів.

► Безпілотні літальні апарати ОБСЄ виявили на тимчасово непідконтрольній території України низку зразків російської зброї, та були обстріляні. Поблизу населеного пункту Греччине Донецької області було зафіксовано три 122-міліметрові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Головні новини світу:

​• Шведська армія завершила випробування допрацьованого 120-міліметрового самохідного мінометного комплексу Mörser 16 з дальністю стрільби 7–9 кілометрів, залежно від міни.

​• На озброєння китайської армії почали надходити 155-міліметрові самохідні гаубиці PLC-181 від корпорації Norinco. Першу партію отримали артилерійські бригади 73-ї армійської групи Східної зони бойового командування.

​• Південна Корея отримала перший серійний зенітний ракетний комплекс середньої дальності Cheongung. Ця вітчизняна розробка призначена для прикриття об'єктів від повітряного нападу.

​• Компанія General Electromagnetic Systems передала Силам спеціальних операцій США перший з трьох замовлених підводних апаратів сухого типу для транспортування бойових плавців DCS. Зразок на літій-іонних батареях візьме на борт 2 членів екіпажу та 8 бойових плавців у повному спорядженні.

​• Проєкт фрегата FREMM від італійської компанії Fincantieri американці взяли як основу для поліфункціонального судна класу FFG. Нині такий зразок – на озброєнні ВМС Італії та Франції.

​• Boeing офіційно оголосив про розірвання угоди щодо придбання бразильського виробника літаків Embraer.