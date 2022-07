Але з роками вона активно розвивалась, і першу бета-версію .NET 1.0 випустили наприкінці 2001 року. А вже 2002 року опублікували першу версію .NET Framework, що забезпечувала керований код Windows NT 4.0, 98, 2000, ME, і XP. Починаючи з оригінальної версії, компанія представила ще дев'ять оновлень .NET Framework, сім з яких надійшли з оновленим форматом Visual Studio.

Крім того, це платформа з відкритим кодом для розробки декількох застосунків: веб, мобільних, десктопних, інтернет-ресурсів та ігор. Фреймворк сумісний з різними мовами програмування та бібліотеками, а також редакторами. Платформа широко використовується для розробки програмного забезпечення серед багатьох успішних компаній.

.Net для початківців: що ви повинні знати передусім

Вивчайте C# або іншу мову сумісну з .NET. Для використання платформи .NET спочатку розробникові необхідно зрозуміти основи однієї з мов програмування, таких, як C#, C++/CLI, Cobol, F#, or Visual Basic.

Визначте, яку технологію .NET ви бажаєте вивчати першочергово. Платформа .NET має різні інструменти, зокрема .NET Core, .NET Framework і .NET для мобільних пристроїв, наприклад Xamarin і Mono. А обравши, врахуйте свої вимоги та потреби для майбутнього росту в професії.

Завантажте версію Visual Studio Code Community. В ролі IСР (Інтегроване середовище розробки) для ваших .NET додатків чудово підійде Visual Studio Code.

Підберіть необхідну версію .NET. Ви можете обрати будь-яку версію .NET, і це абсолютно безкоштовно.

Експериментуйте з підручниками з .NET. Ви можете розпочати пізнавати .NET скориставшись цим підручником Hello World Tutorial , а також можете знайти багато іншої доцільної інформації.

Пройдіть курс або прочитайте книгу. Для закріплення та покращення навичок пройдіть курси, почитайте книги та інші корисні ресурси.

З такою розподіленою сферою використання існує безліч помилкових уявлень щодо .NET, тому в статті ми зібрали та спробуємо розвінчати найпопулярніші та поширені міфи довкола фреймворку .NET.

1. .NET застосунки можуть запускатись тільки на Windows

Це було правдою, коли .NET вперше презентували. Метою технології було допомогти у побудові рішень для Windows та його програм. Однак тепер вебдодатки, побудовані з використанням .NET, також можуть бути розміщені на будь-якому хостингу на базі Linux. До того ж .NET MAUI дозволяє додавати програми на основі .NET для macOS. Для запуску програми на Android або iOS-пристрої Xamarin також був би хорошим вибором.

Що стосується останніх версій, .NET 6 не тільки успішно працює на операційних системах, згаданих вище, але й підтримує x86 і x64, Arm32 і Arm64. Також не виникне проблем із запуском програми .NET на екземплярах AWS Arm, оскільки можна не охопити всі вимоги до Linux.

2. .NET призначений лише для корпоративних рішень

.NET чудово підходить для розробки корпоративних рішень фінансових і банківських установ, страхових компаній тощо. Це надійний і безпечний фреймворк, коли справа доходить до обробки великих обсягів даних і високих навантажень.

Окрім цього, .NET надзвичайно гнучкий у використанні для розробки. Чому? Завдяки C# і тому, як він дозволяє створювати всі види програм для різних типів пристроїв, операційних систем або серверів.

3. .NET не є відкритим вихідним кодом

Це твердження було правдивим впродовж 12 років. Тим не менш, політика Microsoft змінилася, і вони відкрили код для серверної частини платформи. І цей період став абсолютним успіхом як для компанії, так і для .NET зокрема. Кількість функцій фреймворків почала збільшуватися, й після цього оголосили про численні партнерські відносини, враховуючи Linux і Xamarin.

4. Ліцензія .NET коштує дорого

.NET – відкрита платформа, що не має витрат на ліцензування і вільних засобів розробки для Linux, macOS і Windows. Мови програмування, компілятори, бібліотеки та програми, які складають платформу .NET, є безкоштовними. Ліцензійних витрат, в тому числі для комерційного використання, немає. Найновіші версії .NET є відкритим вихідним кодом і підтримуються Microsoft та .NET спільнотою на GitHub.

Починаючи з 2022 року, .NET став повністю безкоштовним незалежно від мети, для якої ви його використовуєте. Насправді ліцензія на .NET завжди була безкоштовною, але, якщо ви використовуєте додаткові інструменти, наприклад, Visual Studio (VS), то вони платні. Проте, є Visual Studio Code, безкоштовне рішення для створення додатків для різних операційних систем, чи то інтернет, чи то хмара. Крім того, VS Code володіє великим набором розширень для C#. В основному ви можете створити будь-який додаток .NET за допомогою VS.

6. .NET не підходить для розробки ігор

Це помилкове твердження! Оскільки .NET широко використовується в розробці ігор та є кросплатформним і складається з багатьох інструментів, бібліотек і мов програмування. Ідеально підходить як для 2D, так і для 3D-ігор і працює з ігровими двигунами, такими, як Unity, Monogame, Stride, NeoAxis та багатьма іншими. Деякі з них – чистий .NET, інші є поєднанням .NET та C#.

7. .NET занадто повільний

Насправді .NET є одним з найшвидших фреймворків для веброзробки. З появою .NET 6 інженери-програмісти спостерігають високу продуктивність при низькому використанні пам'яті. Це чудове рішення для бізнесу, оскільки дозволяє економити час на розробку, відповідно, це фінансово вигідно.

Висновок

Всупереч всім міфам, .NET продовжує залишатися одним з найпопулярніших фреймворків з високим рівнем продуктивності та тонною переваг для організацій і розробників програмного забезпечення, які його використовують. .NET разом з C# постійно розвиваються та вдосконалюються, щоб продемонструвати свою універсальність та високу ефективність у створенні продуктів та послуг для різних секторів та цілей.

