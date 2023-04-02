Політолог назвав 3 причини, чому СБУ саме зараз взялась за попів з УПЦ МП

СБУ опублікувала телефонні розмови митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, відомого як Паша "Мерседес", де він зокрема "радіє окупації Херсону". Ці записи були зроблені раніше, але оприлюднили їх саме зараз.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зазначив, завдяки яким чинникам стало можливим опублікування такого компромату та виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври.

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Давидюк назвав 3 причини, які вплинули на дії СБУ проти московських попів:

новий керівник СБУ Василь Малюк почав записувати розмови московських попів, публікувати ці записи і атакувати УПЦ МП. Він – дійсно проукраїнський керівник СБУ, глибоко копає і не боїться розповсюджувати цю інформацію;

ослабли православні олігархи в Україні – Медведчук та Новинський. Вони мали великий медіавплив, багато грошей, але не змогли виконати свою місію – блокування навіть думок про те, що Києво-Печерська лавра може бути деокупована, що православна церква може бути українською і що Україна може стати одним з центрів Православ'я;

війна в Україні призвела до того, що велика кількість населення сказала: якщо ваша церква молиться за російських солдат та за російську державу, яка нас атакує ракетами, стріляє, гвалтує, тоді ви не наша церква. І велика кількість людей перейшла до української церкви.

"Є певна кількість людей, яка підтримує цю церкву. Це їхнє право. Україна нікого не звинувачує і не переслідує. Все відбувається дуже толерантно та м'яко. В чомусь навіть ліберально. У Паші "Мерседесу" ніхто годинник Patek Philippe не подряпав, капці за 700 євро ніхто не забруднив і до його шарфика LOUIS VUITTON не доторкнулись",– підкреслив він.

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Ідеальний план деокупації Києво-Печерської лаври

На його думку, Україна представила ідеальний план деокупації Києво-Печерської лаври, який можна показувати, як приклад багатьом, в ООН.

Після цього росіяни будуть готувати провокації. Вони готові самі своїх різати і стріляти, а потім виходити і говорити: "дивіться, що Україна робить з нашими священниками". До цього треба бути готовим,

– вважає експерт.

Давидюк, наголосив, що Києво-Печерська лавра – це перший історично-релігійний об'єкт, який Україна деокуповує. Далі потрібно це зробити з Почаївською лаврою, Святогірською лаврою і багатьма великими церквами, які історично старші і передати їх українським громадам.

"Російська церква в Україні – це останній бастіон Кремля. Коли ми її поборемо, тоді Україні буде деокупована. Адже Київ, українські святині і Православ'я були тут ще до того, як заснували Росію. Тому вони не мають права бути тут старшим релігійним "братом", – резюмував Микола Давидюк.

Що відбувається у Києво-Печерській лаврі