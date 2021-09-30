Тепер особисто від себе: Арахамія подав друге звернення щодо відставки Разумкова

Давид Арахамія подав друге звернення щодо відкликання спікера Дмитра Разумкова. Цього разу голова фракції "Слуга народу" зробив це особисто від себе – як нардепа.

Про це повідомила прессекретарка голови Верховної Ради Ольга Туній. Вона повідомила, що новий набір підписних листів невідкладно видадуть.

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Підписні листи за попереднім зверненням вже підготували

Тим часом в Апараті Верховної Ради вже підготували підписні листи за попереднім зверненням Арахамії. Тепер ініціатори процедури можуть забрати ці документи і продовжити діяти згідно з регламентом.

Раніше виникла суперечність щодо того, від кого саме направив перше звернення Арахамія. У фракції наголошували, що він реалізовував своє право, як депутата, а от сам Разумков зауважив, що лист був на бланку фракції і підписаний саме головою фракції.

Звернення Арахамії щодо відкликання Разумкова / Фото з фейсбуку Ольги Туній

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