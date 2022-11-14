Тепло на душі, – Зеленський показав відео із центру звільненого Херсона

Володимир Зеленський 14 листопада побував у Херсоні, який звільнили після 9-місячної окупації. Президент зізнався, що у Херсоні, попри холодну погоду, йому було тепло на душі.

Президент подякував військовим за звільнення Херсона

У звільненому місті Зеленський зустрівся з населенням. Люди вийшли на головну площу міста, щоб радісно привітати президента у Херсоні.

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Коли Зеленський запитав у херсонців, як вони, ті просто радісно кричали: "Дякуємо!".

Маю честь сьогодні бути на нашій рідній українській Херсонщині. Від цього навіть зараз тепло, попри погоду. Тепло на серці і на душі. Я хочу подякувати вам і вашим близьким за те, що ви у нас такі є. Ви повертаєте Херсонщину в Україну,

– сказав президент військовим.

Зеленський розповів, що коли їхав Херсонщиною, бачив багато розстріляних будинків і кафе – наслідки того, що робить Росія. Однак українські військові показали окупантам, що вбити Україну неможливо.

Президент побував у вільному Херсоні: відео

Біля монумента "Херсон" глава держави нагородив українських військових за важливу роботу у звільненні Херсона. До речі, серед відзначених бійців були й воїни-іноземці, які вступили до складу Збройних Сил України.



Зеленський нагородив військових за звільнення Херсона / Скриншот з відео



Президент подякував воїнам за відважну роботу / Скриншот з відео

Зеленський приїхав у Херсон: головне

14 листопада президент прибув у звільнений з окупації Херсон. На питання журналістів про те, чому він ризикнув, Зеленський відповів, що зараз ризикують всі, а бути в Херсоні – дуже важливо. Крім того, енергія радісних херсонців надала президенту мотивацію.

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У росіян вже "підгоріло" через візит Зеленського до Херсона. У їхній хворій уяві – це "російське" місто. Водночас користувачі мережі вражені тим, що президент прибув у деокуповане місто. Іноземці активно поширили картинку про те, що "у світі путінів потрібно бути Володимиром Зеленським".

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